Wann Grand Theft Auto 6 erscheint, steht noch in den Sternen. Sicher ist allerdings, dass Rockstar Games bei dem Spiel auf absolute Perfektion besteht.

GTA 6 Facts

GTA 6 wird perfekt: Rockstar Games ist optimistisch

Derzeit tummeln sich viele Fans der Spielereihe noch in GTA 5 herum. Das ist auch keine schlechte Idee, denn obwohl das Spiel im Jahr 2013 erschien und dementsprechend schon 10 Jahre alt ist, bietet es auch heute noch eine gute Grafik und eine unglaublich detailreiche Spielwelt.

Von Perfektion kann man da aber trotzdem nicht sprechen – hier und da gibt es kleine Fehler, so kann es beispielsweise vorkommen, dass man durch die Welt fällt oder dass es bei Einladungen auf bestimmte Server hakt. Die meisten Fans nehmen das allerdings gelassen.

Bei GTA 6 soll es anders werden. In einem kürzlich geführten Interview mit The Aarthi and Sriram Show äußerte sich der CEO von Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, kurz über den Prozess der Entwicklung bei Rockstar Games. Schwierig wäre es bei GTA 6 zum Beispiel das Gleichgewicht zwischen der Wiederholung und der Weiterentwicklung einer beliebten Videospielserie zu halten (Quelle: Aarthi and Sriram@YouTube).

Einerseits müsse es etwas sein, dass man noch nie zuvor gesehen hat, und andererseits müsse es das Gefühl widerspiegeln, das man mit Grand Theft Auto verbindet. Wohl eine der größten Herausforderungen für das Team, trotzdem strebe es nach nichts weniger als Perfektion und Rockstar Games werde das schaffen, so Zelnick.

Entwicklung von GTA 6: Wie weit ist Rockstar Games?

Das Management von Take-Two Interactive hat in der Vergangenheit mehrmals bestätigt, dass die Entwicklung von GTA 6 fortschreitet und dass frühere Leaks zum Spiel echt waren. Die Leaks haben Rockstar Games beeinträchtigt, aber das Team arbeite weiterhin intensiv an dem Projekt (Quelle: Rockstar@Twitter).

Aus dem neuesten Finanzbericht und einer Pressmitteilung geht hervor, dass für das Geschäftsjahr 24/25 (April 2024 - Mai 2025) die Veröffentlichung großer Titel erwartet werden. Obwohl unbestätigt, könnte GTA 6 Teil davon sein, schließlich ist es eines der am meisten erwarteten Spiele der kommenden Jahre (Quellen: T2 / T2).