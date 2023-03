GTA-Kopien gibt es viele, aber nur eine Alternative ist so bunt und beliebt wie The Simpsons: Hit & Run. Das legendäre Videospiel feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Grund genug für die Fans mal wieder nach einem Remake zu verlangen. Und tatsächlich wird aktuell an einer Neuauflage gearbeitet. Wir fassen euch alle Informationen dazu zusammen.

So gut wie jeder kennt sie: Die Simpsons. Die gelbe Fernseh-Familie ist ein gigantischer Erfolg und hat nicht nur tonnenweise Fanartikel hervorgebracht, sondern auch diverse Videospiele. Darunter befindet sich auch eine legendäre GTA-Kopie, die auch 20 Jahre später für viel Aufmerksamkeit im Netz sorgt.

Im Fahrwasser von Grand Theft Auto sind viele Spiele entstanden, die alle ihre ganz eigenen Qualitäten haben. Einige davon haben wir bereits in eigenen Artikeln behandelt. So zum Beispiel Sleeping Dogs oder True Crime: Streets of LA:

Mit dem Charme von The Simpsons: Hit & Run kann aber keines dieser Spiele mithalten. Dabei macht das Action-Adventure gar nicht so viel anders als seine Kollegen. In den Rollen von Homer, Marge, Bart, Lisa und Apu klaut ihr Autos, liefert euch waghalsige Rennen mit der Polizei und sorgt für reichlich Chaos in der Stadt Springfield.

Anstatt auf eine weitläufige Open World setzt Hit & Run allerdings auf große Areale. Und natürlich gibt es reichlich Simpsons-Humor und viele Anspielungen und Referenzen auf die berühmte Serie.

Wie beliebt das 20 Jahre alte Game bei den Fans ist, zeigt sich unter anderem an einem neuen Reddit-Thread, der innerhalb kürzester fast 70.000 Upvotes erhalten hat. Die Forderung der Fans: Hit & Run soll endlich eine Neuauflage bekommen!

YouTuber baut Remake von The Simpsons: Hit & Run

Der Ruf nach einem Remake oder zumindest einer Remaster-Version ist nicht neu, ganz im Gegenteil, die Fans bitten in einem jährlichen Rhythmus um ein Comeback. Da es aber Probleme mit der Lizenz gibt und das Spiel laut Wikipedia inzwischen drei Publisher hat oder hatte, ist eine Neuauflage sehr unwahrscheinlich.

Diesen Umstand hat den YouTuber reubs dazu bewogen das legendäre Game nachzubauen und zwar Stück für Stück. Das extrem aufwendige Projekt könnt ihr auf seinem Kanal verfolgen. Los geht es mit dem ersten Part:

Macht euch aber bitte keine falschen Hoffnungen. Der Content Creator hat bereits verkündet, dass er das Remake niemals veröffentlichen wird beziehungsweise zum Download bereitstellt. Verständlich, denn wie gesagt, die rechtliche Lage ist bei dem Spiel leider furchtbar kompliziert.