Während Fans bereits sehnsüchtig auf GTA 6 warten, erweitert Rockstar Games den Kosmos von GTA Online immer weiter. Jetzt hat es auch endlich ein längst überfälliges Feature in das Onlinespiel geschafft.

Rockstar Games beendet nerviges Tastengehämmer

Damit hat wohl niemand mehr gerechnet, aber nach fast 10 Jahren hat Entwickler Rockstar Games eine winzige Änderung am Gameplay vorgenommen, die aber für viel Erleichterung in dem Onlinespiel sorgt. Es geht um die Sprint-Funktion.

Bisher war es nämlich immer notwendig, dass ihr die Taste wiederholt drückt, damit die Figur anfängt zu rennen. Wer also fünf Minuten sprinten wollte, der musste auch die Taste fünf Minuten lang immer wieder drücken. Das ändert sich nun!

Mit dem Content-Update San Andreas Mercenaries, welches am 13. Juni 2023 erscheint, erhält die Sprint-Mechanik eine alternative Steuerung in den Einstellungen. Wer will, der kann in Zukunft also auch einfach die Sprint-Taste gedrückt halten, damit die Figur durchgehend rennt. Damit erspart ihr euch das nervige Tastengehämmer, an welches ihr euch in den letzten 10 Jahren vermutlich schon gewöhnt habt.

Das steckt in GTA Online: San Andreas Mercenaries

Das neue Update enthält aber natürlich noch mehr Content für leidenschaftliche GTA-Online-Spieler. Auf der offiziellen Seite wird das Update folgendermaßen beschrieben:

Der erfahrene Flugzeugmechaniker und Spitzenpilot Charlie Reed stellt ein Geschwader aus erfahrenen Fliegern und Söldnern zusammen, die nur als „Los Santos Angels“ bekannt sind, um neue lukrative Privataufträge anzunehmen, sensible Daten von Serverfarmen zu stehlen, Razzien durchzuführen und Sprengstoff abzuwerfen. (Quelle: Rockstar Games)

Darüber hinaus erwarten euch neue Zufallsereignisse, eine neue Maschinenpistole und viele kleine Verbesserungen, wie zum Beispiel benutzerdefinierte Beschreibungs-Tags für Werkstätten.

Die Verbesserungen gehen laut Rockstar Games auf das Feedback der Fans zurück. Falls ihr ebenfalls Vorschläge und Ideen für GTA Online habt, dann könnt ihr auf dieser Webseite eure Verbesserungsvorschläge einreichen.