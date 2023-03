Die Leaks rund um GTA 6 hören nicht auf! Ganz neu dabei ist ein Clip, der angeblich aus dem Online-Modus stammt und einige neue Details verrät. Wir fassen euch alle Informationen zusammen.

GTA 6 Facts

GTA 6: Neuer Leak zeigt den Online-Modus

GTA 5 feiert in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag und auch wenn das Open-World-Spiel nach wie vor ein echter Dauerbrenner ist, warten Millionen von Fans ungeduldig auf den Nachfolger.

Entwickler Rockstar hält sich allerdings nach wie vor bedeckt, was Details zu GTA 6 angeht. Deshalb wird auch jeder noch so kleine Leak von den Fans aufgesaugt wie ein Schwamm.

Nun ist ein Clip im Netz aufgetaucht, der angeblich den Online-Modus des Spiels zeigt:

Das sieben Sekunden lange Video macht zwar an sich nicht viel her, verrät aber ein paar interessante Neuerungen. Zunächst einmal scheint es nun möglich zu sein, dass ihr andere Figuren auf den Schultern tragen könnt. Das war in GTA 5 bisher nur mit einer Mod möglich.

Relevant sind aber auch die ganzen Zahlen und Daten am Rand des Clips. Demnach wurde die Spieleranzahl von 30 auf 32 erhöht.

Alle bisherigen Infos zu GTA 6 haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst:

Ob der Clip tatsächlich GTA 6 zeigt ist jedoch unklar. Allerdings werden Kopien des Videos bereits großflächig gelöscht, was für die Echtheit des gezeigten Materials spricht. Es kann also gut sein, dass auch der von uns verlinkte Tweet bereits gelöscht wurde, wenn ihr das hier lest.

Ist das die Map von GTA 6?

Vor einigen Tagen gab es übrigens einen weiteren GTA-6-Leak auf Reddit! Dieser zeigt die vermeintliche Map des Open-World-Spiels:

Dem Leak zufolge ist die Map von GTA 6 wesentlich größer als die Map von GTA 5.

Das ist übrigens nicht der erste Leak, der die Spielwelt von GTA 6 betrifft. Schon im Oktober 2022 wurde über die Größe der Map auf Reddit spekuliert:

Anmerkung: Alle Leaks sind wie immer mit Vorsicht zu genießen! Mit etwas Glück stellt Rockstar GTA 6 in diesem Jahr offiziell vor. Insider rechnen derzeit mit einem Release im Jahr 2024. Die kommenden Monate werden also spannend!