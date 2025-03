GTA 6 kann warten! Dieses Open-World-Spiel begeistert mich auf der PS5 aktuell mehr

GTA 6 wird mit Sicherheit ein kolossales Erlebnis, aber trotzdem steht jetzt schon für mich fest, dass mein Herz in diesem Jahr einem anderen Open-World-Spiel gehört. Die Rede ist von: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Das neue Yakuza-Piraten-Spiel ist ein Knaller

Sollte GTA 6 wirklich noch in diesem Jahr erscheinen, dann wird das lang erwartete Open-World-Game ohne Frage hohe Wellen schlagen. Und ganz ehrlich, ich werde mit Sicherheit auch zum Release zuschlagen, Spaß haben und es extrem abfeiern. Und trotzdem bin ich mir jetzt schon sicher, dass mein Herz dieses Jahr einem anderen Open-World-Game gehört: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Das quirlige Spin-off ist im Februar 2025 erschienen und begeistert mich jetzt schon seit Wochen mit seinen kreativen Einfällen, dem tollen Pacing und der total bekloppten Aura. Und ja, viele Spieler argumentieren an dieser Stelle immer, dass man diese beiden Reihen überhaupt nicht miteinander vergleichen kann.

Und das stimmt auch irgendwie. Aber hey, im Bereich der Gangster-Open-World-Simulationen gibt es neben GTA und Yakuza ja fast nichts mehr. Saints Row hat sich mit dem Desaster von 2022 erledigt und das neue Mafia-Spiel muss sich erstmal wieder beweisen. Wenn wir GTA und Yakuza also auf zweifelhafte Protagonisten, illegale Geschäfte und einen Open-World-Spielplatz herunterbrechen, dann passt das schon.

Die abgedrehten Yakuza-Spiele sind pure Liebe

Ehrlich gesagt geht es mir bei diesem Artikel auch vielmehr darum, eine kleine Liebeserklärung zu schreiben. Denn es ist einfach nur irre, wie das zuständige Studio hinter Yakuza, Ryu Ga Gotoku, es schafft, in einem fast jährlichen Rhythmus ein Brett nach dem anderen herauszuhauen. 2024 erschien immerhin Like a Dragon: Infinite Wealth (Test), 2023 Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name und im selben Jahr auch noch Like a Dragon: Ishin.

Und jedes dieser Spiele ist trotz ähnlicher Formel und etwas altbackener Technik einfach nur Gold wert. Okay, man muss ein Faible für die japanische Kultur und Humor haben, sonst schreckt einen der schiere Wahnsinn vermutlich ab. Aber in welchem Spiel bekommt man so viel Abwechslung geboten wie hier? In einem Moment ist Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ein handfestes Drama und fünf Minuten später spielt man einen bekloppten Mario-Kart-Klon oder verliert sich in einer erschreckend umfangreichen Billard-Simulation.

Und mit dem Piraten-Setting erreicht die umfangreiche Reihe sogar ganz neue Ufer (höhö). Damit bietet das Open-World-Spiel sogar eine bessere Freibeuter-Erfahrung als solche spielerischen Fehlschläge wie Ubisofts Skull and Bones.

Die Ironie daran: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ist für Yakuza-Verhältnisse sogar nur ein Lückenfüller. Ein wirklich gutes, aber kein herausragendes Spiel der Reihe. Damit ist es aber noch besser als die meisten aktuellen Games auf dem Markt. Denn obwohl das Spiel viel aus Infinite Wealth recycelt und die Technik wirklich nicht mehr zeitgemäß ist, spürt man an jeder Ecke wahnsinnig viel Liebe zum Detail und das ist in der Gaming-Branche leider nicht mehr selbstverständlich.

