Abzocke mit GTA 6: Fallt nicht auf diese Masche bei Amazon rein

Fans warten bereits viele Jahre auf GTA 6 und sie müssen auch noch ein paar Monate länger warten. Egal, wie ungeduldig ihr seid, um diese Masche bei Amazon solltet ihr einen weiten Bogen machen.

Freche Mogelpackungen auf Amazon wollen euch GTA 6 erklären

Grand Theft Auto 6 wird ein gewaltiges Spiel, in dem es voraussichtlich jede Menge zu tun gibt. Auf Amazon schwirren jetzt erste Guides umher, die euch eine Orientierung im Open-World-Hit bieten sollen – doch kaufen solltet ihr die auf keinen Fall.

Wenn ihr auf euren Kalender schaut, werdet ihr bemerken, dass der Herbst 2025 immer noch nicht gekommen ist. GTA 6 ist also nicht erschienen. Es gibt bisher nichtmal einen zweiten Trailer. In jedem Guide zum Spiel stecken also rein erfundene Inhalte, für die ihr sicher kein Geld zahlen solltet.

Auf Amazon gibt es zum Beispiel einen Ultimate Guide, der helfen soll, „jeden Aspekt von GTA 6 zu meistern“. Das Taschenbuch wird für immerhin 5,50 Euro verkauft und steht sogar bei einer Bewertung von 3,5 Sternen (auf Amazon ansehen).

Ein Blick in die Leseprobe offenbart, dass die Geschichte der Reihe und des Entwicklers behandelt wird. Es gibt aber auch Guides für Anfänger, für Fortgeschrittene und sogar ein Kapitel über Easter Eggs. Woher der Autor diese Informationen wohl hat? 5,50 Euro sind zu viel, um es herauszufinden.

KI-Cover und ausgedachte Inhalte: Fallt nicht auf die Abzocke rein

Der Ultimate Guide für GTA 6 ist nicht allein. Auf Amazon ist ebenso eine ultimative Komplettlösung zu finden, die sogar freche 30,56 Euro als gebundenes Buch kostet (auf Amazon ansehen). In den 169 Seiten lernt ihr, wie ihr das Spiel auf eurer PS5 oder Xbox startet, aber auch tiefgreifende Infos zu Waffen, Heists oder Hauptmissionen – angeblich.

Der Autor will sogar wissen, wie ihr in GTA 6 Online schnell an Geld kommt. Jetzt ist noch einmal ein guter Zeitpunkt zu erwähnen, dass all diese Informationen aktuell schlicht nicht existieren. Den exakt gleichen Guide vom gleichen Autor gibt es übrigens auch noch auf Englisch und auf dem deutschen Cover ist zu erkennen, wie das alte Logo schlecht wegretuschiert wurde (auf Amazon ansehen).

Beim Cover der Komplettlösung für GTA 6 ist auch KI am Werk. (© Amazon/ Maxwell Mastermind)

GTA 6: Rockstar schweigt wie ein Grab

Aktuell gibt es bereits eine erschreckende Anzahl an GTA-6-Guides auf Amazon. Die Realität sagt leider, dass es aktuell schlicht kaum Infos zum Open-World-Game gibt, da Rockstar absolute Funkstille hält und das schon besonders lange. Gebt also auf keinen Fall Geld für die Abzocke auf Amazon aus und spart es lieber für das Spiel selbst.

