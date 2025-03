40 Prozent Rabatt bei Amazon: Diese Ladestation lässt iPhone-Nutzer nicht im Dunkeln stehen

MagSafe-Ladestationen fürs iPhone gibt es unzählige. Doch diese von Eazpower bei Amazon lädt nicht nur gleichzeitig Apple Watch und AirPods, sondern erhellt auch noch euren Nacht- oder Schreibtisch. Für kurze Zeit gibt es die für nur 23,99 Euro – 40 Prozent weniger als sonst.

Die portable Eazpower MagSafe-Ladestation ist ein echter Tausendsassa für iPhone, Apple Watch und AirPods. Alle drei Apple-Geräte können zeitgleich geladen werden. Der Clou: Im Ständer befindet sich zusätzlich eine regulierbare Leuchte. Regulär will Amazon dafür knapp 40 Euro haben. Gegenwärtig und nur für kurze Zeit zahlt ihr jedoch nur 23,99 Euro – das ergibt eine Ersparnis von satten 40 Prozent (bei Amazon ansehen).

Für wen lohnt sich die MagSafe-Ladesation bei Amazon?

Perfekt für die Reise: Die MagSafe-Ladestation von Eazpower lässt sich platzsparend zusammenklappen. So eignet sie sich auch als treuer Begleiter auf Reisen – ob im Hotelzimmer oder in der Kreuzfahrtkabine.

Kabelsalat ade: Jetzt gibt es nur noch ein Kabel, denn iPhone, Apple Watch und AirPods werden kabellos von der Station mit Strom versorgt – alles schön ordentlich.

Nicht für den mobilen Gebrauch: Für den Betrieb der Ladestation ist stets ein Netzanschluss erforderlich (ein 20-Watt-Netzteil liegt bei). Wer jedoch auch unterwegs iPhone, Apple Watch und AirPods kabellos laden möchte, benötigt eine entsprechende Powerbank – gibt es aktuell von Eazpower mit 43 Prozent Rabatt ( Für den Betrieb der Ladestation ist stets ein Netzanschluss erforderlich (ein 20-Watt-Netzteil liegt bei). Wer jedoch auch unterwegs iPhone, Apple Watch und AirPods kabellos laden möchte, benötigt eine entsprechende Powerbank – gibt es aktuell von Eazpower mit 43 Prozent Rabatt ( bei Amazon ansehen ).

Eazpower Magsafe-Ladestation mit Netzteil und Lichtmodi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2025 14:29 Uhr

Die 3-in-1-MagSafe-Ladestation sorgt jetzt endlich für Ordnung auf eurem Schreibtisch und lädt iPhone (ab iPhone 12), Apple Watch (ab Series 2) und AirPods gleichzeitig – kabellos, versteht sich. Das Beste? Dank des faltbaren Designs passt sie locker in eure Tasche und ist damit der perfekte Reisebegleiter. Egal ob im Büro, Hotel oder Café – ihr habt eure Geräte immer im Griff.

Es werde Licht! (© Amazon)

Doch diese Ladestation kann mehr als nur Strom liefern. Mit vier einstellbaren Lichtmodi – von heller Ausleuchtung bis zum Schlafmodus – ersetzt sie sogar eure Nachttisch- oder Schreibtischlampe. Und mit dem mitgelieferten 20-Watt-Netzteil gibt’s volle Power direkt aus der Box. Spart auch wieder Geld.

Schaut man in die Bewertungen bei Amazon, dann zeigt sich: Die bisherigen Käuferinnen und Käufer sind begeistert von der Ladeleistung und hochwertigen Verarbeitung. In den Rezensionen wird das 3-in-1-Design als zuverlässig, robust und ein echter Hingucker gelobt. Besonders das clevere, moderne und elegante Design kommt gut an. Das Durchschnittsergebnis von 4,4 von maximal 5 Sternen spricht für sich.

Kurzum: Praktisch, gut und sogar transportabel!

