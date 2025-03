Für 23,79 Euro: Amazon verkauft einen Steckdosen-Freund, der 3 Probleme auf einmal löst

Das ewige Dilemma: Steckdosen versteckt hinter Möbeln und zu wenig Anschlüsse für Smartphone, E-Reader, Tablet und Co. Eine clevere Eck-Steckdosenleiste auf Amazon verspricht Abhilfe mit ihrem platzsparenden 90-Grad-Design und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten.

Moderne Wohnungen gleichen oft einem Sammelsurium elektronischer Geräte, doch Steckdosen sind meist Mangelware. In Ecken und an engen Stellen werden herkömmliche Steckdosenleisten besonders zum Problem. Die Eck-Steckdosenleiste für 23,79 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) verspricht, genau dieses Problem zu lösen. Mit ihrem dreieckigen 90-Grad-Design, vier Steckdosen im 45-Grad-Winkel und zusätzlichen USB-Anschlüssen könnte sie die platzsparende Lösung sein, nach der viele suchen.

Für wen lohnt sich die Ecksteckdosenleiste bei Amazon?

Bewohner kleiner Wohnungen oder Räume mit begrenztem Platzangebot, die jede Ecke optimal nutzen möchten

Technikbegeisterte mit vielen Geräten, die sowohl klassische Steckdosen als auch USB-Ladeanschlüsse benötigen

Personen, die hauptsächlich übergroße Stecker verwenden, könnten trotz des 45-Grad-Designs Probleme mit der Anordnung haben

Die Ecksteckdosenleiste überzeugt durch Dreiecks-Design, das speziell für die Platzierung in Ecken konzipiert wurde. In der Küche findet sie diskret Platz auf der Arbeitsplatten-Nische, im Büro lässt sie sich elegant in die Tischecke integrieren und im Wohnzimmer verschwindet sie unauffällig hinter dem Sofa – überall dort, wo eine herkömmliche Steckdosenleiste zu viel Raum einnehmen würde.

Die Steckdosenleiste ist vielfältig einsetzbar. (© Staryar)

Besonders praktisch ist die 45-Grad-Neigung der vier Steckdosen. Diese clevere Anordnung ermöglicht es, auch größere Netzteile oder Adapter anzuschließen, ohne dass diese sich gegenseitig blockieren. Dadurch können tatsächlich alle vier Steckdosen gleichzeitig genutzt werden – ein nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber konventionellen Leisten, bei denen oft ein großer Stecker mehrere Anschlüsse blockiert.

Die Ausstattung geht über gewöhnliche Steckdosenleisten hinaus. Neben den vier Schuko-Steckdosen bietet das Modell zwei USB-C- und einen USB-A-Anschluss. Das ermöglicht das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte ohne zusätzliche Netzteile – ideal etwa für den Nachttisch, an dem Smartphone, Tablet und Kopfhörer über Nacht aufgeladen werden können. Das integrierte LED-Nachtlicht erleichtert das Finden der Steckdosenleiste im Dunkeln und dient gleichzeitig als dezente Orientierungsbeleuchtung. Der Überspannungsschutz bietet dabei die nötige Sicherheit für angeschlossene Geräte.

Bei Amazon-Käufern kommt die Steckdoseleiste mehrheitlich positiv an und erhält 4,5 von 5 Sternen. Insbesondere die Passform wird gelobt, da sie in vielen Ecken Platz findet.

