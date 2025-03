7 schreckliche Ideen, mit denen Netflix, Disney und Amazon Streaming ruinieren könnten

Diese 7 Ideen würden Netflix, Amazon und Disney+ ruinieren.© IMAGO / Pond5 Images / Bearbeitung: GIGA 1 / 8

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Streaming-Dienste wie Amazon Prime, Netflix und Disney+ haben in der letzten Zeit die Daumenschrauben angezogen und lassen User ordentlich zahlen – mit diesen 7 Ideen würden sie den Bogen aber definitiv überspannen.

7 Abo-Ideen, die Netflix, Disney+ und Amazon ruinieren würden

Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video sind pausenlos auf der Suche nach neuen Methoden, um ihre Gewinne zu optimieren und fragwürdige Projekte zu finanzieren. Regelmäßige Preiserhöhungen und Werbeeinblendungen sind mittlerweile Standard. Doch es wäre naiv zu denken, dass die Streaming-Giganten es dabei belassen werden.

Hinter verschlossenen Türen basteln die Unternehmen sicher schon an so manchem Feature, mit dem sich noch mehr Geld verdienen lassen könnte, selbst wenn Streaming damit zu einem dystopischen Alptraum mutiert. Es bleibt nur zu hoffen, dass Netflix, Disney+ und Amazon die folgenden 7 Ideen nicht bereits auf der Agenda haben – auch wenn dies leider gar nicht mal so abwegig ist.