40 Prozent Rabatt bei Amazon: Geniales USB-Netzteil beendet das Ladechaos

Schon wieder verschiedene Netzteile für Smartphone, Tablet und Notebook eingepackt und damit unnötig Platz in der Tasche verschwendet? Das muss nicht sein! Bei Amazon gibt es aktuell ein praktisches USB-Netzteil von Ugreen mit mehreren Anschlüssen und ausreichend Leistung – und das für unter 20 Euro. Aber nur für kurze Zeit!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links

Wer künftig nur noch ein einziges universelles Netzteil für iPhone, iPad, MacBook & Co. mitnehmen möchte, sollte sich das 3-Port-USB-C-Netzteil von Ugreen mit maximal 65 Watt bei Amazon ansehen. Regulär kostet es rund 33 Euro, derzeit ist es jedoch für kurze Zeit bereits für nur 19,99 Euro zu haben – ein satter Rabatt von 40 Prozent (bei Amazon ansehen).

Tipp für Sparfüchse: Wer keine Versandkosten zahlen möchte, sollte entweder über ein Prime-Abo (30 Tage kostenlos testen) verfügen oder weitere Artikel zur Bestellung hinzufügen. Ab einem Bestellwert von 39 Euro erlässt Amazon die Versandgebühren.

Für wen lohnt sich das USB-Netzteil bei Amazon?

Platzsparend und praktisch: Wer bis zu drei Geräte gleichzeitig über die zwei USB-C- und den einen USB-A-Anschluss laden möchte, spart sich in Zukunft die Mitnahme mehrerer Netzteile – das schafft Platz im Reisegepäck!

Perfekte Alternative: Netzteile von Herstellern wie Apple liegen Smartphones und Tablets meist nicht mehr bei und müssen teuer dazugekauft werden. Dieses Netzteil ist günstiger als die „Originale“ und bietet sogar noch mehr Anschlüsse.

Einschränkung für leistungsstarke Notebooks: Notebooks und MacBooks mit besonders hohem Strombedarf werden eventuell nicht ausreichend versorgt. Doch auch dafür hat der Hersteller eine 100-Watt-Alternative im Angebot ( Notebooks und MacBooks mit besonders hohem Strombedarf werden eventuell nicht ausreichend versorgt. Doch auch dafür hat der Hersteller eine 100-Watt-Alternative im Angebot ( bei Amazon ansehen ).

UGREEN USB-C-Ladegerät 65W 3-Port Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.03.2025 15:11 Uhr

Bis zu drei Geräte können gleichzeitig mit dem USB-C-Netzteil von Ugreen geladen oder betrieben werden – praktisch! Doch aufgepasst: Die Maximalleistung von 65 Watt steht nur bei Anschluss eines einzelnen Notebooks oder Smartphones über eine der USB-C-Buchsen zur Verfügung. Im „gemischten“ Betrieb beträgt die maximale Leistung 45 Watt, der Rest wird auf die anderen Ports verteilt. Für ein MacBook Air von Apple reicht das jedoch zum Beispiel vollkommen aus.

Sicheres Laden: Ein intelligenter Chip und ein fortschrittliches Sicherheitssystem gewährleisten eine zuverlässige Aufladung. Dieses 65-Watt-USB-C-Ladegerät schützt eure Geräte zuverlässig vor Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung und Überstrom.

Top-Bewertungen bei Amazon: Kundinnen und Kunden loben vor allem die schnelle Ladeleistung und die hohe Verarbeitungsqualität. Das Netzteil gilt als zuverlässig und robust – ein echtes Must-have für alle, die mehrere Geräte gleichzeitig laden möchten. Besonders gut kommt das kompakte, schlanke Design an, das sich ideal für unterwegs eignet. All dies spiegelt sich auch in den Bewertungen wider – 4,5 von maximal 5 Sternen sprechen für sich. Zudem gehört das Ladegerät zu den Produkten, die laut Amazon vergleichsweise seltener zurückgegeben werden.

Fazit: Ein Ladegerät bei Amazon, das in Sachen Funktionalität und Leistung überzeugt!

So finden wir die besten Schnäppchen