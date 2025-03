Japaner lieben es: Amazon verkauft ein cleveres 4-in-1-Schneidebrett zum Sparpreis

Auftauzeit verkürzen, Messer schärfen, Knoblauch hacken und Arbeitsplatte sauber halten – wer in der Küche hantiert, kennt diese täglichen Herausforderungen. Bei Amazon gibt es jetzt ein 4-in-1-Schneidebrett, das diese Probleme in einem Rutsch löst und in Japan bereits einen regelrechten Hype ausgelöst hat. Zum Preis von nur 12,99 Euro verspricht es eine durchdachte Lösung für effizientes Kochen.

In japanischen Küchen hat sich ein besonders cleveres Küchenzubehör zum absoluten Trend entwickelt: Ein multifunktionales Schneidebrett, das gleich mehrere Aufgaben übernimmt. So ein 4-in-1-Schneidebrett ist jetzt für 12,99 Euro bei Amazon erhältlich (jetzt bei Amazon ansehen) und vereint vier praktische Funktionen in einem durchdachten Design. Prime-Mitglieder sparen sich den Versand.

Für wen lohnt sich das 4-in-1-Schneidebrett bei Amazon?

Hobbyköche mit kleinen Küchen, die jeden Zentimeter Stauraum optimal nutzen müssen

Zeitsparende Alltagsköche, die von der Kombination aus Auftaufläche, Schneidbrett und Messerschärfer profitieren

Weniger geeignet für Profiköche, die auf spezialisierte Einzellösungen wie professionelle Messerschärfer und separate Schneidebretter für verschiedene Lebensmittel setzen

Das Schneidebrett punktet durch seine zwei verschiedenen Seiten. Die schwarze Aluminiumseite nutzt die Wärmeleitfähigkeit des Materials, um gefrorene Lebensmittel besonders schnell und schonend aufzutauen. Statt auf die Mikrowelle zurückzugreifen, die oft zu ungleichmäßigem Auftauen führt, kann das Fleisch einfach auf die Aluminiumseite gelegt werden. Dort taut es deutlich schneller auf als bei Raumtemperatur – und das ganz ohne Strom oder Wasserverbrauch.

Auf YouTube hat das Video zu so einem 4-in-1-Schneidebrett bereits mehr als 7 Millionen Zuschauer:

Die andere Seite des Schneidebretts besteht aus lebensmittelechtem PP-Kunststoff und ist BPA-frei. Hier kommen die weiteren Funktionen zum Tragen: Ein integrierter keramischer Schärfbereich ermöglicht das schnelle Nachschärfen stumpfer Messer während des Kochens. Daneben befindet sich ein rauer, erhöhter Bereich, der speziell zum Zerkleinern von Knoblauchzehen oder Gewürzen konzipiert wurde – kein umständliches Wechseln zu Mörser oder Presse mehr nötig.

Für Rutschfestigkeit sorgt die strukturierte Oberfläche, sodass das Brett auch bei feuchten Händen sicher auf der Arbeitsfläche liegt. Besonders praktisch ist das integrierte Abflussloch, das Flüssigkeiten sammelt und verhindert, dass Fleischsaft oder andere Flüssigkeiten auf die Arbeitsplatte gelangen.

Mit 4,4 von 5 Sternen kommt das 4-in-1-Schneidebrett auf Amazon überwiegend positiv an.

4-in-1-Schneidebrett Zum Schneiden, Auftauen, Messer schärfen und Knoblauch reiben. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.03.2025 19:33 Uhr

