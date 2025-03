Wie viel kostet das Audible-Abo pro Monat?

Wer Hörbücher am PC oder über sein Smartphone hören will, sollte einen Blick auf das Angebot von Audible werfen. Dabei gibt es verschiedene Zugangsmodelle mit unterschiedlichen Kosten.

Wer sich einen Eindruck vom Angebotsumfang und der Qualität der Hörbücher verschaffen will, kann Audible 30 Tage lang kostenlos testen. Eine Kündigung innerhalb des Probezeitraums ist jederzeit möglich, sodass bei Nichtgefallen keine Kosten entstehen. Ihr könnt noch bis zum Ablauf des Testzeitraums auf alle Inhalte ohne Einschränkungen zugreifen.

Was kostet Audible und welche Optionen gibt es?

Der Normalpreis für das Audible-Abonnement liegt bei 9,95 Euro monatlich. Dafür erhält man ein Guthaben pro Monat, das für ein beliebiges Hörbuch eingelöst werden kann – unabhängig vom regulären Preis. Einmal erworbene Titel bleiben dauerhaft im eigenen Besitz, selbst wenn das Abo gekündigt wird. Es gibt aber einige Sonderaktionen:

Modell Inhalt Kosten pro Monat Probe-Abo 1 Hörbuch kostenlos Im ersten Monat kostenlos, danach Umstieg auf normales Abo für 9,95 Euro monatlich Probe-Abo für Prime-Mitglieder 3 Hörbücher kostenlos 60 Tage unbegrenzter Zugriff, danach Umstieg auf normales Abo für 9,95 Euro monatlich Spezial-Abo 3 Monate lang Audible zum halben Preis mit 3 Hörbüchern 4,95 Euro in den ersten 3 Monaten, danach 9,95 Euro Abo für Studierende Voraussetzung: Prime-Student-Mitgliedschaft 6 Monate für je 4,95 Euro, danach 9,95 Euro Audible-Abo 1 Hörbuch im Monat Normalpreis für 9,95 Euro pro Monat

Das Audible-Abo ist zum Ende eines Monats kündbar. Habt ihr also keine Lust mehr auf Hörbücher, bindet ihr euch nicht an eine lange Vertragslaufzeit, sondern könnt wie auch bei großen Film- und Musikstreamingdiensten üblich, kurzfristig wieder aussteigen. Daneben könnt ihr das Abo auch pausieren lassen.

Als Prime-Kunde bei Amazon kann man das Hörbuch-Angebot nicht nur 30 Tage, sondern ganze zwei Monate lang kostenlos testen. Auch für Prime gibt es eine kostenlose Probe-Mitgliedschaft über einen Zeitraum von einem Monat. Studierende, die ihren Status bei Amazon hinterlegt haben, bekommen den Audible-Zugang noch günstiger. Ein Prime-Abonnement ist aber keine Voraussetzung, um Audible zu buchen.

Video: Was ist Audible?

Audible: Kosten für den Hörbuchgenuss im Überblick

Alle Hörbücher, die man innerhalb des Abos ausgewählt hat, bleiben in der eigenen Bibliothek und können immer wieder neu angehört werden. Stellt ihr nach kurzer Zeit fest, dass euch das ausgewählte Hörbuch nicht packen kann, kann dieses umgetauscht werden. Audible bietet Hunderttausende von Hörbüchern. Viele Titel sind dabei nicht nur in Deutsch, sondern in bis zu fünf weiteren Sprachen verfügbar. Ihr findet hier Inhalte aus allen erdenklichen Genres.

So hört ihr nicht nur spannende Romane, sondern bildet euch mit wissenschaftlichen Inhalten weiter oder vertreibt euch mit Comedy-Hörbüchern die Zeit. Audible kann über Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads sowie über Windows, Android Auto und Apple Car Play angehört werden. Eine Nutzung ist mit einem Account ohne Zusatzkosten auf bis zu 10 verschiedenen Geräten möglich.

Audible ohne Abo?

Wer kein Abo abschließen möchte, kann Hörbücher auch einzeln kaufen, was allerdings teurer sein kann. Die Preise variieren je nach Länge und Beliebtheit des Titels.

Lohnt sich Audible?

Für Vielleser und Hörbuch-Fans lohnt sich das Audible-Abo, da ein einzelnes Guthaben meist günstiger ist als der reguläre Kaufpreis eines Hörbuchs. Wer jedoch nur gelegentlich Hörbücher hört, sollte prüfen, ob der Einzelkauf oder ein flexibles Abo die bessere Wahl ist.

