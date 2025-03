44 Prozent Rabatt bei Amazon: Diese XL-Steckdosenleiste lohnt sich wirklich

Perfekt fürs Büro: Kollegen kommen und gehen und bringen meist ihre eigenen Notebooks und Geräte mit. Sollen alle mit Strom versorgt werden, braucht ihr eine ausreichend große Steckdosenleiste, die nicht so schnell an ihre Grenzen stößt und Platz für mehr lässt.

Für „Individualisten“: Mit den zwei praktischen Schaltern lassen sich angeschlossene Geräte individuell steuern – ein echtes Plus in Sachen Komfort und Energieeffizienz. Wer nicht alle Geräte gleichzeitig benötigt, kann sie einfach per Knopfdruck deaktivieren und spart so nicht nur Strom, sondern auch unnötigen Verbrauch.