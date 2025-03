Amazon verkauft ein praktisches Zubehör für E-Scooter, das ein großes Problem löst

Ideal für alle E-Scooter: Das Gute an dieser Tasche ist, dass ihr sie auch dann noch an der Lenkstange befestigen könnt, wenn die Kabel im Weg sind. Ihr müsst sie nämlich nicht oben einhängen, sondern könnt sie individuell auf jeder Höhe montieren.

Perfekt für Pendler: Die Tasche ist auch nicht fest am E-Scooter montiert. Über den Schnellverschluss lässt sie sich leicht entfernen und so mitnehmen. Dadurch wird sie auch nicht beschädigt, wenn sie am E-Scooter bleibt.