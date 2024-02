Detektiv Conan: Alle Filme mit Liste und Erscheinungsjahr

Detektiv Conan begeistert bereits seit über 25 Jahren Groß und Klein. Neben der Serie gibt es aber auch eine große Auswahl an Filmen. Im Folgenden listen wir euch alle 26 Filme nach Erscheinungsjahr auf.

Detektiv Conan Film 26 - Das schwarze U-Boot

Conan Edogawa beziehungsweise Shinichi Kudo macht den Verbrechern ihr Leben nicht nur in der Serie schwer, sondern auch in insgesamt 26 Filmen. Der 26. Film mit dem Namen „Das schwarze U-Boot“ ist der neuste Streifen der Reihe. Der 27. Film mit dem Namen „Hyakuman Doru no Michishirube“ erscheint übrigens im April des Jahres 2024 in Japan. Infos zu einer deutschen Veröffentlichung sind derzeit noch nicht bekannt.

Anzeige

Alle Filme sind auf Amazon Prime Video verfügbar, die ersten 24 Filme ebenfalls auch auf Crunchyroll. Alle Staffeln der Serie könnt ihr auf Crunchyroll schauen. Im Synchro-Trailer erhaltet ihr einen ersten Eindruck zu Detektiv Conan Film 26 „Das schwarze U-Boot“:

Detektiv Conan - Das schwarze U-Boot (Film 26) Synchro Trailer

Liste aller „Detektiv Conan“-Filme

Wir listen euch alle 26 Filme von „Detektiv Conan“ auf. Das jeweilige Erscheinungsjahr steht in Klammern:

Der tickende Wolkenkratzer (1997) Das 14. Ziel (1998) Der Magier des letzten Jahrhunderts (1999) Der Killer in ihren Augen (2000) Countdown zum Himmel (2001) Das Phantom der Baker Street (2002) Die Kreuzung des Labyrinths (2003) Der Magier mit den Silberschwingen (2004) Das Komplott über dem Ozean (2005) Das Requiem der Detektive (2006) Die azurblaue Piratenflagge (2007) Die Partitur des Grauens (2008) Der nachtschwarze Jäger (2009) Das verlorene Schiff im Himmel (2010) Die 15 Minuten der Stille (2011) Der 11. Stürmer (2012) Detektiv auf hoher See (2013) Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension (2014) Die Sonnenblumen des Infernos (2015) Der dunkelste Albtraum (2016) Der purpurrote Liebesbrief (2017) Zero der Vollstrecker (2018) Die stahlblaue Faust (2019) Die scharlachrote Kugel (2021) Die Halloween-Braut (2022) Das schwarze U-Boot (2023) Hyakuman Doru no Michishirube (April 2024 in Japan)

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.