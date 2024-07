Unter 19 Euro bei Amazon: Dieses Jahr ein Muss für jedes Schlafzimmer

Jeder braucht einen gesunden und ruhigen Schlaf, doch in diesem Jahr stören uns diese kleinen summenden Plagegeister in der Nacht ganz besonders. Das feuchte Wetter sorgt in diesem Sommer nämlich für eine regelrechte Mückenplage. Hilfreich ist da dieses eine Gadget bei Amazon – aktuell für kurze Zeit viel günstiger im Angebot und mit Zusatznutzen.

Kommt der Sommer, kommen auch jede Menge Mücken und Fliegen. Wer die im Schlafzimmer erwischen will, benötigt im Idealfall eine elektrische Fliegenklatsche. Bei Amazon gibt es derzeit ein ziemlich interessantes Angebot für das Modell der Firma „Palone“.

Amazon hat was gegen Mücken: Für kurze Zeit günstiger

PALONE – Fliegenklatsche und Mückenlicht Preis gilt nur zusammen mit Produkt-Coupon (5 Prozent Ersparnis). Der Coupon gilt bis Sonntag, dem 28. Juli 2024, oder solange der Vorrat reicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.07.2024 11:45 Uhr

Die lässt sich bequem aufladen und fängt die Viecher auch, wenn man sie nicht zur Hand nimmt. Kostet regulär knapp 25 Euro. Für kurze Zeit zahlt ihr bei Amazon aber nur 19,99 Euro. Aktiviert ihr dann noch den Coupon am Produkt, spart ihr nochmals 5 Prozent. Unterm Strich kostet euch das hilfreiche Gerät nur 18,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Wichtig zu wissen: Der Coupon gilt bis Sonntag, dem 28. Juli 2024, oder solange der Vorrat reicht. Wie lange der reduzierte Preis an sich gilt, ist uns hingegen nicht bekannt. Im Zweifelsfall also nicht zu lange warten. Wer sich noch die Versandkosten bei Amazon sparen möchte, benötigt entweder ein Prime-Abo (30 Tage kostenlos testen) oder muss noch weitere Artikel bestellen, um so den Mindestbestellwert von 39 Euro zu erreichen.

Der nützliche Mückenvernichter im Video erklärt:

PALONE Elektrische Fliegenklatsche und Mückenlampe

Die elektrische Fliegenklatsche von Palone bietet mehr als vergleichbare Geräte. Das eigentliche Prinzip ist bekannt, doch dieses Modell lässt sich bequem per USB aufladen und benötigt keine Batterien. Stattdessen greift das Gerät auf einen langlebigen Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 1.200 mAh zurück. Ein Netzteil befindet sich aber nicht im Lieferumfang. Einfach ein älteres Ladegerät vom Handy verwenden oder ein günstiges Modell kaufen (bei Amazon ansehen).

Fängt Mücken auch im Schlaf

Der Clou: Befindet sich die Fliegenklatsche in der Ladestation, kann sie als Mückenlicht oder Nachtlicht verwendet werden. Einfach den passenden Modus aktivieren. Jetzt werden Mücken von der UV-Strahlung angezogen und zielsicher aus dem Verkehr gezogen – auch ganz von allein, während ihr schlaft.

Egal ob ihr auf die Jagd geht oder die Falle aufstellt, Mücken und Fliegen haben gegen diese Klatsche keine Chance mehr. Die Nacht ist gerettet und es erwartet euch ein gesunder Schlaf.

Dies sehen auch die über 7.000 bisherigen Käuferinnen und Käufer so. Die geben der elektrischen Fliegenklatsche nämlich im Schnitt eine positive Bewertung von 4,3 von maximal 5 Sternen. Wenn wir genauer hinschauen, sind es 66 Prozent, die die volle Punktzahl geben. Hinzu kommen 17 Prozent, die nur einen einzigen Stern abziehen. Macht in Summe 83 Prozent mehr als nur zufriedene Nutzer. Ihr bekommt also keinen Müll, sondern ein nützliches und für Mücken definitiv auch tödliches Gadget. Ein Muss für den Sommer 2024.