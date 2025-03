Neu bei Amazon: Prime-Serie erobert heimlich die Streaming-Charts

Die neue Amazon-Prime-Serie Das Haus David schlägt zwar keine hohen Wellen, konnte sich aber trotzdem in den hauseigenen Charts positionieren. Das User-Feedback fällt dazu überraschend gut aus. Ist die biblische Serie ein neuer Geheimtipp?

Serien-Geheimtipp: Das Haus David

Seit dem 27. Februar 2025 läuft auf Amazon Prime Video die neue Serie Das Haus David, international auch als House of David bekannt. Die biblische Serie handelt vom legendären Zweikampf zwischen David und Goliath.

Und während die Mehrheit der Serienfans vor allem über Reacher oder Invincible in den sozialen Medien spricht, hat sich die Miniserie inzwischen einen festen Platz in den Amazon-Charts gesichert. Und auch generell stoßen immer mehr User auf das biblische Drama. Laut JustWatch hat die Serie in den letzten Tagen mehr als 600 Plätze in den deutschlandweiten Charts gut gemacht.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Das Haus David ansehen:

Das Haus David – Trailer Englisch

Für den Status als Geheimtipp sprechen auch die guten Rezensionen auf Rotten Tomatoes. Dort bewerten 89 Prozent aller Zuschauer die Serie positiv. Der Presse-Score fällt mit 60 Prozent Zustimmung zwar auffallend schwächer aus, ist aber immer noch annehmbar. Die Webseite Collider schreibt zum Beispiel:

House of David ist ein Sprung nach vorn, der das Potenzial hat, aus seiner glaubensbasierten Blase zu platzen.

Oder anders formuliert: Auch Menschen, die nichts mit der Bibel zu tun haben, könnten an der Serie durchaus Gefallen finden.

