„Yellowstone“-Reihenfolge: Ein Überblick der Western-Serie

Das Franchise um die Western-Serie „Yellowstone“ ist sehr erfolgreich. Hier lest ihr, in welcher Reihenfolge ihr die Serie schauen solltet.

Das „Yellowstone“-Franchise

Der Wilde Westen, Cowboys und jede Menge Intrigen – all das gehört im „Yellowstone“-Universum zum täglichen Geschehen. Das Franchise zählt derzeit zu den gefragtesten TV-Produktionen. Serienschöpfer Taylor Sheridan hat mit der Kombination aus modernem Western und namhaften Hollywood-Stars genau den Geschmack des serienbegeisterten Publikums getroffen.

Der Erfolg der Hauptserie führte dazu, dass innerhalb kurzer Zeit mehrere Prequel-Serien entstanden, die alle in derselben Welt angesiedelt sind. Einige davon sind bereits zum Streamen verfügbar, während andere noch in der Planungsphase stecken.

Bei der Vielzahl an Serien kann es schnell unübersichtlich werden. Hier erfahrt ihr, in welcher Reihenfolge ihr die Produktionen des „Yellowstone“-Universums am besten anseht und auf welchen Plattformen sie abrufbar sind. Zudem gibt es einen Überblick darüber, wie sich die kommenden Projekte in die bestehende Reihenfolge einfügen und welche Zukunftspläne für das Franchise aktuell bekannt sind.

Einen ersten Einblick in das „Yellowstone“-Universum bekommt ihr mit dem Video unserer kino.de Kollegen:

Yellowstone - Staffel 1 - Trailer Deutsch

Diese „Yellowstone“-Varianten gibt es

Die Serie feierte im Jahr 2018 ihr Debüt. Seitdem wurde das Franchise um zwei bereits veröffentlichte Prequel-Serien erweitert: „1883“ und „1923“. Zudem sind mit „1944“ ein weiteres Prequel sowie die beiden Spin-offs „6666“ und „The Madison“ in der Entwicklung.

Darüber hinaus gibt es noch „Lawmen: Bass Reeves“. Diese Serie sollte ursprünglich Teil des „Yellowstone“-Universum sein und war als direkte Fortsetzung zu „1883“ geplant. Sie wurde aber letztendlich unabhängig davon veröffentlicht.

Ganz schön verwirrend? Keine Sorge, wir zeigen euch, wie ihr den Durchblick im „Yellowstone“-Universum behaltet.

Die chronologische Reihenfolge

In puncto Namensgebung hält sich das Franchise an eine klare Linie: Die meisten Ableger tragen die Jahreszahlen, in denen ihre Handlung angesiedelt ist. Die Hauptserie selbst spielt zeitlich parallel zu ihrer Erstausstrahlung, beginnend mit dem Jahr 2018. Wer die Geschichte der Dutton-Familie in chronologischer Reihenfolge erleben möchte, kann sich an dieser Abfolge der bisher veröffentlichten Titel orientieren:

„1883“

„1923“

„Yellowstone“

Zuerst das Original, dann Spin-Offs

Es ist in vielerlei Hinsicht sinnvoll, zunächst mit der Originalserie „Yellowstone“ zu beginnen. Diese endete mit der fünften Staffel. Stattdessen soll es ein Spin-Off um Beth und Rip geben, wie Deadline berichtete.

Im Verlauf der Staffeln werden die Spin-Off-Serien durch Rückblenden oder kleinere Verweise in die Handlung integriert. Obwohl jede „Yellowstone“-Serie weitgehend eigenständig funktioniert, lassen sich viele Zusammenhänge mit dem Wissen aus der Hauptserie besser verstehen. Daher empfiehlt sich folgende Reihenfolge:

„Yellowstone“

„1883“

„1923“

Nach Erscheinungsdatum

Falls es für euch kein Problem ist, die Serien des „Yellowstone“-Universums nicht am Stück zu schauen, legen wir euch die Reihenfolge nach Veröffentlichungsdatum ans Herz. Auf diese Weise taucht ihr Schritt für Schritt immer weiter in das Universum der Duttons ein.

„Yellowstone“ Staffel 1 bis 4 (2018 bis 2022)

„1883“ (2021 bis 2022)

„Yellowstone“ Staffel 5, Teil 1 (2022 bis 2023)

„1923“ Staffel 1 (2022 bis 2023)

„Yellowstone“ Staffel 5, Teil 2 (ab November 2024)

„1923“ Staffel 2 (23. Februar 2025)

Das erwartet euch im „Yellowstone“-Universum

Die Western-Serie zeigt nicht nur die Entwicklungen der Dutton-Dynastie, sondern zeigt auch, wie sich Nordamerika entwickelt hat. Was ihr bei den drei bisher veröffentlichten Serien erwarten könnt, erfahrt ihr jetzt.

„Yellowstone“

John Dutton III (Kevin Costner) steht als Familienoberhaupt an der Spitze der Yellowstone Ranch, die bereits seit Generationen im Besitz seiner Familie ist. Mit einer resoluten Führung lenkt er die Geschicke des Anwesens. Über fünf Staffeln hinweg erzählt die Serie von den vielschichtigen Beziehungen und Auseinandersetzungen, die nicht nur innerhalb der Familie und auf der Ranch selbst entstehen, sondern auch mit den angrenzenden Nachbarn – einem Reservat der Native Americans und dem Yellowstone-Nationalpark.

„1883“

Die Vorgeschichte wird in einer zehnteiligen Mini-Serie erzählt. Im Mittelpunkt steht James Dutton, der Vorfahre von John Dutton III. Die Serie beleuchtet die Anfänge der Familiengeschichte und glänzt mit prominenter Besetzung: Country-Stars Tim McGraw schlüpft in die Rolle von James Dillard Dutton, während Faith Hill seine Frau Margaret Dutton spielt.

„1923“

Beinahe vier Jahrzehnte nach 1883 begegnet ihr erneut den Vorfahren von John Dutton III. Im Mittelpunkt stehen diesmal Cara (Helen Mirren) und Jacob Dutton (Harrison Ford), die sich im namensgebenden Jahr mit den Herausforderungen von Dürre und den Beschränkungen der Prohibition auseinandersetzen. Die zweite Staffel von 1923 ist seit dem 23. Februar 2025 auf Paramount+ verfügbar.

Western-Serien bei Netflix, Paramount und Co.

Die Serien aus dem „Yellowstone“-Universum haben nicht nur dazu beigetragen, dass Serienschöpfer Taylor Sheridan große Erfolge feiert, sondern fungierten auch als exklusive Inhalte für den noch recht neuen Streamingdienst Paramount+. Inzwischen kann „Yellowstone“ jedoch auch bei zahlreichen anderen Streaming-Plattformen abgerufen werden.

Wer die ganze Serie sehen will, sollte über ein Paramount+-Abo nachdenken. Ansonsten findet ihr die Serie bei Amazon Prime Video, aber für die fünfte Staffel benötigt ihr ein Abo für den AXN Black-Zusatzkanal.

Die Spin-Offs „1883“ und „1923“ findet ihr im Paramount+-Abo. Wer diese nicht streamen möchte, kann die Serien auf DVD oder Blu-ray erwerben.

Damit geht es im „Yellowstone“-Universum weiter

Momentan sind drei weitere Serien in Planung: „1944“, „6666“ und „The Madison“. Wir verraten euch, was bisher über diese Serien bekannt ist:

„1944“ spielt im Jahr seines Titels und folgt auf „1923“. Ein genauer Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Es wird jedoch erwartet, dass zunächst die verspätete zweite Staffel von „1923“ erscheint, gefolgt von „1944“. Beide Serien sind auf das große Finale der Originalserie im Winter 2024 abgestimmt, weshalb „1944“ vermutlich erst 2025 zu sehen sein wird.

„6666“: Wie „Yellowstone“ spielt dieses Spin-off in der Gegenwart und dreht sich um die „Four Sixes Ranch“ in Texas, die bereits in den Staffeln 4 und 5 von „Yellowstone“ eine bedeutende Rolle spielte. Auch für dieses Spin-off gibt es noch keinen festen Sendetermin. Es könnte jedoch ebenfalls direkt an das Ende von „Yellowstone“ anschließen. Die Ranch existiert tatsächlich und gehört dem Serienschöpfer Taylor Sheridan (via kino).

„The Madison“: Diese Sequel-Serie soll voraussichtlich direkt nach der letzten Staffel von „Yellowstone“ anknüpfen. Zunächst unter dem Arbeitstitel „2024“ bekannt, war Matthew McConaughey als Hauptdarsteller vorgesehen, um in die Fußstapfen des scheidenden Kevin Costner zu treten. Laut TVLine hat McConaughey das Projekt jedoch verlassen, während nun Kurt Russell und Michelle Pfeiffer als neue Stars gehandelt werden. Ein genauer Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest, aber es wird vermutet, dass die Serie 2025 erscheinen könnte. Es gibt jedoch auch widersprüchliche Informationen: Laut Town & Country könnten „2024“ und „The Madison“ sogar zwei separate Serien sein.

Serien und Spin-Offs im Überblick

Wenn man die zeitliche Abfolge des „Yellowstone“-Universums betrachtet, wird deutlich, dass die neuen Serien sowohl vor als auch nach den Ereignissen von „Yellowstone“ angesiedelt sein werden. Obwohl zu „6666“ im Vergleich zum letzten Jahr immer noch nicht viel mehr Informationen vorliegen, könnte sich die folgende Reihenfolge für alle „Yellowstone“-Serien ergeben:

„1883“

„1923“

„1944“

„Yellowstone“

„The Madison“

„6666“

Deshalb ist „Bass Reeves“ nicht in der „Yellowstone“-Reihenfolge zu finden

Es ist schon seit einiger Zeit bekannt, dass das „Yellowstone“-Franchise um ein Spin-off namens „Bass Reeves“ erweitert werden soll. David Oyelowo übernimmt die Hauptrolle und Dennis Quaid bringt mit seiner Beteiligung zusätzliche Starpower in die Serie. Anfangs war geplant, dass die Serie direkt an „1883“ anknüpft. Doch mittlerweile hat sich das Konzept der Serie erheblich verändert (via Deadline).

Der Titel lautet nun „Lawmen: Bass Reeves“ und ist völlig unabhängig vom „Yellowstone“-Universum. Die erste Staffel mit acht Episoden wurde im November 2023 veröffentlicht. Wie bei den anderen „Yellowstone“-Serien könnt ihr auch „Bass Reeves“ im Rahmen eines Paramount+-Abonnements sehen.

Taylor Sheridan sieht in „Bass Reeves“ den Beginn eines neuen Franchises, wie ScreenRant berichtet. Dabei soll auch das Leben anderer Gesetzeshüter aus der wilden Westernzeit im Mittelpunkt stehen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dieses Konzept auch abseits des „Yellowstone“-Franchise genauso erfolgreich wird. Ob es eine Fortsetzung von „Bass Reeves“ oder gar ein neues „Lawmen“-Franchise geben wird, ist bislang noch unklar.

