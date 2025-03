Netflix kann warten: Neue Gangster-Serie mit Tom Hardy begeistert mich jetzt schon

Mit Mobland erwartet Serienfans Ende März ein neues Gangster-Drama von Regie-Legende Guy Ritchie. Für mich steht nach dem ersten Trailer fest: Diese Serie muss ich sehen!



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Die Serie Mobland hat das Zeug zum Hit

Ich liebe Gangster-Serien – von Boardwalk Empire oder Peaky Blinders bis Gangs of London und Godfather of Harlem. Mit Mobland erscheint am 30. März 2025 ein neuer Genre-Beitrag, der das Zeug zum Kracher hat.

Immerhin stammt die Serie von Ronan Bennett, der mich im letzten Jahr schon mit The Day of the Jackal begeistert hat. Es kommt aber noch besser. So wird bei einigen Episoden Regie-Legende Guy Ritchie die Inszenierung übernehmen – ein Mann, der das Gangster-Genre mit Snatch und Bube, Dame, König, grAS enorm bereichert hat. Und auch der Cast lässt mein Serien-Herz höher schlagen.

So spielt Tom Hardy (Venom: The Last Dance) die Hauptrolle in Mobland. Dazu gesellen sich Helen Mirren und Pierce Brosnan. Die Zutaten für einen Serien-Hit sind also gegeben und passend dazu wurde nun auch ein erster Trailer veröffentlicht, der auf den kommenden Release einstimmt:

MobLand - Trailer Englisch

Mobland erscheint exklusiv auf Paramount+

Die größte Hürde ist mal wieder der Streaming-Anbieter. Anstatt auf Netflix, wo zuletzt eine Serie von Guy Ritchie sehr erfolgreich lief, erscheint Mobland exklusiv bei Paramount+.

Die Plattform bietet zwar mit Mayor of Kingstown oder Dexter: Original Sin ein paar echte Highlights, trotzdem ist der Anbieter in Deutschland eher unterrepräsentiert. Aber genau deswegen gibt es jetzt diesen Artikel, damit der eine oder andere Serienfan Mobland vorab im Hinterkopf behält.

Ich für meinen Teil werde mir zum Start der Serie wieder ein Abo bei Paramount+ gönnen, denn ich habe nach dem ersten Trailer richtig Lust auf eine neue Gangster-Serie. Gerade jetzt, wo ich mit A Thousand Blows auf Disney+ fertig geworden bin. Apropos, wer Peaky Blinders mochte, der sollte auch dieser Serie eine Chance geben. Mehr dazu in diesem Artikel:

