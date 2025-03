Kostenlos online beim ZDF: Dieser Film ist nichts für Kinder!

Warum eigentlich für Netflix, Amazon Prime Video und Co. zahlen, wenn man genügend Filme auch gratis in den Mediatheken von ARD und ZDF findet? So auch diesen internationalen Horrorthriller aus dem Jahr 2020 mit einem echten „Game of Thrones“-Star. Wer „The Owners“ online beim ZDF sehen will, muss allerdings eine Kleinigkeit beachten. Vorab gibt es aber schon mal oben einen Blick in den Trailer.

Nur bis 24. März in der ZDF-Mediathek

In „Game of Thrones“ musste Maisie Williams alias Arya Stark noch gegen Eiszombies in den Kampf ziehen, in „The Owners“ hingegen ist es ein älteres Ehepaar, das der jungen Britin Probleme bereitet. Den Film gibt es aktuell weder bei Netflix noch bei einem anderen Streaming-Anbieter. Wer ihn sehen will, muss normalerweise extra zahlen für Leihe oder Kauf (bei Amazon ansehen).

Allerdings findet sich „The Owners“ gegenwärtig auch in der Mediathek des ZDF und kann dort kostenfrei gestreamt werden (beim ZDF ansehen). Möglich ist dies noch bis einschließlich dem 24. März 2025 – danach fliegt der Horrorstreifen wieder raus.

Doch aufgepasst: Der Film ist in Deutschland nicht für Jugendliche unter 16 Jahren geeignet. Deshalb greift hier der Jugendschutz. Abrufbar ist der Film dann online eigentlich nur zwischen 22 und 6 Uhr. Am Tag hingegen schaut man in die Röhre. Doch es gibt einen Ausweg: Wer sich nämlich kostenfrei beim ZDF registriert und ein Konto anlegt, kann sich im Anschluss einloggen und derartige Filme auch rund um die Uhr streamen.

Wer nicht zwischen 22 und 6 Uhr schaut, der bekommt diese Meldung angezeigt. (© ZDF – Screenshot)

Hat man dies geschafft, steht dem Filmgenuss nichts mehr im Weg. Doch auf was lässt man sich da ein? „The Owners“ folgt einer Gruppe junger Einbrecher, die glauben, ein leichtes Ziel gefunden zu haben: das abgelegene Haus eines älteren Ehepaars. Sie vermuten darin einen versteckten Safe voller Geld, doch als die Hausbesitzer zurückkehren, nehmen die Dinge eine unerwartete und gefährliche Wendung. Der scheinbar harmlose ältere Mann und seine Frau entpuppen sich als weitaus unheimlicher und gewiefter, als die Eindringlinge es erwartet hätten.

Während sich die Situation zuspitzt, geraten die jungen Einbrecher zunehmend in die Kontrolle des mysteriösen Paares, das ein dunkles Geheimnis zu verbergen scheint. Mit steigender Spannung und brutalen Wendungen entwickelt sich ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel, in dem schnell klar wird, dass nicht die jungen Eindringlinge, sondern die Hausbesitzer die wahren Jäger sein könnten.

Zwiegespaltenes Feedback der Kritiker und Zuschauer

Klingt spannend, das Ergebnis ist dann aber maximal solide. Bei der IMDb gibt es für „The Owners“ eine durchschnittliche Bewertung von 5,0 Punkten. Etwas besser sieht das Bild bei Rotten Tomatoes aus, denn dort geben die professionellen Filmkritiker 60 Prozent auf dem „Tomatometer“. Bei den Zuschauern langt es hingegen nur für 30 Prozent. Der Film hinterlässt demnach keinen eindeutigen Eindruck.

Am besten überzeugt ihr euch selbst davon. Zahlen müsst ihr dafür ja nichts, zumindest so lange ihr den Horrorthriller noch bis zum 24. März online beim ZDF seht.

