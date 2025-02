Netflix-Kracher: Meine Vorfreude auf diesen Action-Film mit Tom Hardy ist gewaltig

Im April 2025 erscheint mit Havoc der nächste Action-Kracher von Regisseur Gareth Evans (The Raid) auf Netflix. In dem Film muss sich Venom-Star Tom Hardy als Cop durch die kriminelle Unterwelt kämpfen. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch ganz oben ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Netflix zeigt ersten Trailer zu Action-Film Havoc

Mit The Raid und The Raid 2 hat Regisseur Gareth Evans zwei der besten Action-Filme des neuen Jahrtausends erschaffen. Das sehe nicht nur ich so, sondern auch zahlreich Filmfans auf Rotten Tomatoes. Entsprechend gespannt war ich auch bereits auf seinen neuesten Film: Havoc.

Anzeige

Der brutale Streifen mit Tom Hardy (Venom: The Last Dance) erscheint am 25. April 2025 exklusiv auf Netflix und verspricht harte Action und irre Stunts. Überzeugt euch mit dem ersten Trailer am besten selbst von dem Werk.

Havoc handelt von einem schief gegangenen Drogendeal, der dazu führt, dass sich Hardy als knallharter Cop durch die kriminelle Unterwelt prügeln muss. Die einfache Geschichte ist vermutlich nur ein netter Rahmen für die brachiale Action, aber genau das wollen Fans wie ich natürlich auch sehen.

Anzeige

Das bestätigen auch die zahlreichen Kommentare unter dem Trailer auf YouTube. Die meisten User dort überzeugt vor allem der Hinweis, dass Havoc vom Macher von The Raid ist – was nochmal den Ruf unterstreicht, den dieser Film hat.

Wird Action-Film Havoc der nächste Netflix-Hit?

Ich bin jedenfalls extrem gespannt, ob uns mit Havoc ein neues Action-Meisterwerk erwartet. Der letzte Film von Regisseur Gareth Evans war jedenfalls Apostel im Jahr 2018, der ebenfalls exklusiv auf Netflix erschien und bei mir keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat.

Anzeige

Bei Havoc überzeugt mich aber jetzt schon der Teaser-Trailer. Darüber hinaus mag ich Hauptdarsteller Tom Hardy, der auch wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge auf diese Art von Film passt.

Falls ihr noch auf der Suche nach einem Netflix-Geheimtipp seid:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.