Marvel-Star will neuer Joker werden, aber Filmfans haben einen anderen Favoriten

Daredevil-Darsteller Charlie Cox kann sich vorstellen, der neue Joker im DC-Universum zu werden. Die Fans auf X sehen das allerdings anders – sie wünschen sich einen wesentlich älteren Schauspieler für die Rolle.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Daredevil würden gerne der neue Joker werden

Der Schauspieler Charlie Cox verkörpert im Marvel-Universum den Teufel von Hell's Kitchen: Daredevil. Davon können sich Serienfans auch wieder im kommenden März überzeugen, wenn Daredevil: Born Again auf Disney+ startet.

Anzeige

Cox könnte sich aber auch gut vorstellen, die Seiten zu wechseln und im neuen DC-Filmuniversum mitzumischen und zwar als Joker. Auf die Frage, welche Rolle er am liebsten im DC-Universum von James Gunn spielen würde, antwortete er:

Ich denke, dass der Joker eine Menge Spaß machen würde. Ich meine, Heath Ledger hat die Rolle perfekt verkörpert. Aber wenn man eine neue Version davon finden könnte, wäre das cool. (Quelle: SoapCentral

Anzeige

Eine offizielle Bewerbung ist das natürlich nicht und viele Fans auf X (ehemals Twitter) sind auch wenig begeistert von der Idee (Quelle: The Hollywood Handle). Sie finden, Cox passt nicht zu dem ikonischen Bösewicht. Tatsächlich hoffen sie auf einen anderen Darsteller: Nosferatu-Star Willem Dafoe.

Dafoe ist bereits seit vielen Jahren der Wunschkandidat der Fans. Nicht zuletzt dank seiner irren Perfomance als Spider-Man-Schurke Green Goblin. Da der Darsteller inzwischen aber 69 Jahre alt ist, dürfte es recht unwahrscheinlich sein, dass das neue DC-Filmuniversum diesen Fan-Wunsch nachkommen wird.

Das müsst ihr über den Batman-Film wissen

Generell dürfte es noch eine ganze Weile dauern, bis der neue Batman-Film Realität wird. Aktuell ist nur der Titel, The Brave and the Bold und der Regisseur, Andy Muschietti bekannt. Weder Batman noch sein Erzfeind Joker wurden bisher besetzt.

Anzeige

Die Batman-Filme mit Robert Pattinson spielen übrigens in einem anderen Universum, weshalb es wohl darauf hinauslaufen wird, dass gleich zwei Schauspieler den dunklen Ritter parallel verkörpern werden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.