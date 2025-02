Jetzt kostenlos bei Arte: Diesen preisgekrönten Film gibt’s nur für kurze Zeit!

Für gute Filme braucht ihr nicht unbedingt ein Netflix-Abo, denn die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender sind voll mit filmischen Geheimtipps. So auch dieses US-amerikanische Episodenfilm-Drama, das bei der Oscar-Verleihung 2006 abräumte und leider wieder etwas in Vergessenheit geraten ist. Aktuell ist der Film online bei Arte zu sehen – aber nicht mehr lange. Vorab lohnt sich ein Blick in den obigen Trailer.

Gratis online bei Arte: Episodendrama „L.A. Crash“

Das Regiedebüt des kanadischen Drehbuchautors Paul Haggis begeisterte vor 19 Jahren die Jury der Academy Awards. Im Rennen um den besten Film konnte „L.A. Crash“ (im Original „Crash“) dann meisterhafte Werke wie „Brokeback Mountain“ von Ang Lee oder „München“ von Steven Spielberg in die Schranken weisen und den Oscar mit nach Hause nehmen.

Heute findet sich der Film leider nur selten bei den üblichen Streaming-Diensten wie Netflix und ist vielleicht nicht mehr sonderlich bekannt. Sehr bedauerlich, doch glücklicherweise nimmt Arte den Film jetzt ins Programm und in die Mediathek auf. Dort könnt ihr „L.A. Crash“ noch bis einschließlich 11. März 2025 gratis und ohne Extrakosten bestaunen (bei Arte ansehen).

Doch worauf lasst ihr euch da eigentlich ein? „L.A. Crash“ ist ein intensives Drama, das die Schicksale mehrerer Menschen in Los Angeles miteinander verwebt. In einer Stadt, geprägt von sozialen Spannungen und tief verwurzelten Vorurteilen, kreuzen sich die Wege von Polizisten, Geschäftsleuten, Einwanderern und Kriminellen auf unerwartete Weise. Ein Autodiebstahl, eine Polizeikontrolle und ein scheinbar harmloser Streit entfalten eine Kette von Ereignissen, die verdeutlichen, wie schnell Missverständnisse und Vorurteile eskalieren können.

Während die Figuren mit Rassismus, Angst und Wut konfrontiert werden, offenbart der Film ihre verborgenen Facetten – Täter zeigen plötzlich Mitgefühl, Opfer treffen zweifelhafte Entscheidungen. In eindringlichen, oft schockierenden Momenten hinterfragt „L.A. Crash“ die moralische Grauzone des Alltags und zeigt, dass in einer Welt voller Spannungen niemand wirklich unbeteiligt bleibt.

Große Namen und großartige Kritiken

Haggis kann dabei auf ein hochkarätiges Ensemble zurückgreifen – nur einige der großen Namen: Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, Brendan Fraser, Thandie Newton und viele mehr.

Bei Kritikern und Zuschauern kam der Film sehr gut an und wurde entsprechend gelobt. Eine IMDb-Bewertung von 7,7 Punkten und 77 Prozent auf dem „Tomatometer“ bei Rotten Tomatoes können sich sehen lassen. Tendenziell gefiel „L.A. Crash“ den Zuschauern sogar noch besser – auf dem „Popcornmeter“ gibt es starke 88 Prozent. Kurzum: Nutzt die Gelegenheit und schaut euch diesen Geheimtipp bei Arte unbedingt an.

