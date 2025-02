Kill Bill Vol. 3? Das sagt Tarantino zur Fortsetzung

Seit Jahren kursieren Gerüchte über eine mögliche Fortsetzung von Quentin Tarantinos Kultfilmen „Kill Bill Vol. 1 & 2“. Fans spekulierten über eine Rückkehr von „The Bride“ und sogar über eine Beteiligung von Uma Thurmans Tochter, Maya Hawke. Doch der Regisseur selbst hat diesen Spekulationen bereits ein Ende gesetzt.

Kill Bill Vol. 3? Darum gibt es keine Chance

In einem Interview mit der belgischen Tageszeitung „De Morgen“ erklärte Tarantino:

Das sehe ich nicht kommen. Mein letzter Film handelt von einem Filmkritiker, einem männlichen Kritiker. Und der spielt in den 70ern. Quentin Tarantino zu einem möglichen dritten Kill-Bill-Film

Damit bestätigt er, dass sein nächstes und finales Filmprojekt nicht „Kill Bill Vol. 3“ sein wird.

Bereits 2022 äußerte sich Uma Thurman skeptisch zu einer möglichen Fortsetzung. In der „The Jess Cagle Show“ sagte sie: „Ich kann euch nichts darüber sagen. Es wurde jahrelang diskutiert. Es gab einige Gedanken dazu, aber schon vor langer Zeit. Ich sehe es nicht unmittelbar am Horizont“. Die Aussagen von Thurman könnt ihr im englischen Original hier anhören:

Es gibt also keinerlei Anzeichen dafür, dass noch ein dritter Teil erscheinen könnte.

Was könnte in Kill Bill 3 passieren?

Die Idee für einen dritten Teil basierte auf der Vorstellung, dass die Tochter von Vernita Green, die in den ersten Filmen Zeugin des Todes ihrer Mutter wurde, als Erwachsene Rache an „The Bride“ üben könnte. Auch die Besetzung von Maya Hawke als Tochter von "The Bride" wurde diskutiert. Noch 2019 war Tarantino bezüglich eines dritten Teils zuversichtlicher:

„Ich habe eine Idee, was ich damit machen würde. Darum ging es, das Konzept hinzubekommen, was genau mit der Braut passiert ist und was ich machen will. Denn ich würde nicht einfach mit irgendeinem lächerlichen Abenteuer ankommen. Das hat sie nicht verdient. Die Braut hat lange und hart gekämpft. Aber jetzt habe ich eine Idee. […] Es müsste in drei Jahren sein. Aber es ist definitiv möglich.“ Tarantino in einer Radio-Show von Andy Cohen im Jahr 2019

Trotz dieser kreativen Ansätze und Ideen scheint Tarantino andere Pläne für seinen letzten Film zu verfolgen.

Für Fans bedeutet das also, dass „Kill Bill Vol. 3“ wohl nicht realisiert wird. Auch wenn Tarantino bereits verschiedene andere Ideen für sein finales Werk geäußert hat, scheint noch nicht klar zu sein, worum es dort gehen wird. Mittlerweile wird deutlich, dass Fans womöglich noch viel Geduld für den nächsten und letzten Tarantino-Film mitbringen müssen:

Trailer und Plakate zu Kill Bill 3?

Vor allem bei Facebook und YouTube findet man verschiedene Plakate und angebliche Trailer zu Kill Bill Vol. 3. Dabei handelt es sich aber lediglich um Fakes, die von Fans zusammengebastelt werden. Meistens steckt hinter den Motiven ein von KI erstelltes Produkt. Dabei handelt es sich nicht um offizielle Ankündigungen zu einem neuen Film von Tarantino. So sehen diese Fakes aus:

Fake-Trailer sehen so aus:

Wer sich die „Dislikes“ zu diesen Videos anzeigen lässt oder in die Kommentare schaut, sieht schnell die Enttäuschung der Zuschauer. Es handelt sich auch bei den Trailern um Fake-Produktionen.

