Schock für Marvel-Fans: Fantastic Four bricht mit langer Tradition

Im kommenden Sommer erscheint The Fantastic Four: First Steps. Neueste Gerüchte behaupten, dass der Marvel-Film ungewöhnlich kurz ausfällt. Das sorgt für hitzige Diskussionen unter Filmfans.

Umfang von Fantastic Four sorgt für Aufregung

Obwohl vor Kurzem erst Captain America: Brave New World in den Kinos gestartet ist, beherrscht gerade eine ganz andere Diskussion die Marvel-Community. Laut einem Gerücht fällt die Spielzeit von The Fantastic Four: First Steps ungewöhnlich kurz aus. Demnach sei der Marvel-Film nur 97 Minuten lang.

Sollte das stimmen, dann wäre Fantastic Four der bisher kürzeste Film im MCU. Bei Fans sorgt dieser Umstand für reichlich Aufregung und Verwirrung. Viele User fragen sich, wie der ambitionierte Neustart in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit, die neuen Figuren, die Welt und Bösewicht Galactus etablieren will.

Zum Vergleich: Statistisch gesehen sind Marvel-Filme im Schnitt 2 Stunden und 12 Minuten lang. Ein Großteil der Filme ist aber sogar deutlich länger. So bringt es Avengers: Endgame sogar auf eine Spielzeit von mehr als 3 Stunden (Quelle: MurphysMultiverse).

Zumal es bereits seit Monaten Gerüchte darüber gibt, dass auch Ex-Iron-Man Robert Downey Jr. als Doctor Doom einen Auftritt im Film haben wird.

Es ist natürlich auch möglich, dass sich die Leaker irren und The Fantastic Four: First Steps tatsächlich länger ausfällt, aber die ganze Diskussion zeigt nur, wie hoch die Erwartungen an den Marvel-Film sind. Comic- und MCU-Fans warten bereits seit Jahren auf ein Comeback der Fantastic Four – nachdem das Reboot 2015 krachend gescheitert ist (Quelle: Kino.de).

Der nächste Marvel-Film steht schon bereit

Vor den Fantastic Four im Juli startet aber noch ein anderer Marvel-Film: Thunderbolts. Die etwas anderen Avengers haben erst vor Kurzem einen neuen Trailer spendiert bekommen, der unter anderem Gegenspieler Sentry zeigt.

Thunderbolts startet am 01. Mai in den deutschen Kinos und den besagten Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

