Neuer Marvel-Trailer zeigt Bedrohung, die selbst für die Avengers zu groß ist

Disney und Marvel haben im Rahmen des Super Bowls einen neuen Trailer zu Thunderbolts veröffentlicht. Darin bekommt es eine Gruppe aus Anti-Helden mit einem Wesen zu tun, auf das Comic-Fans schon lang warten: Sentry. Den besagten Trailer könnt ihr euch ganz oben ansehen.

Neuer Thunderbolts-Trailer zeigt Sentry

Marvel hat dieses Jahr einige Eisen im Feuer. Am 13. Februar startet Captain America 4: Brave New World in den deutschen Kinos. Und im Mai geht es dann auch schon direkt weiter mit Thunderbolts. Zu diesem Film wurde nun im Rahmen des diesjährigen Super Bowls ein neuer Trailer veröffentlicht.

In dem neuen Marvel-Film dreht sich alles um eine Spezialeinheit aus ehemaligen Problemfällen – ähnlich wie bei DC und dem Suicide Squad. Diese Einsatztruppe bekommt es im Film mit einer echten Übermacht zu tun. Die Rede ist von Sentry beziehungsweise seinem bösen Gegenstück The Void.

Wer ist Superheld Sentry im Marvel-Universum?

Die Figur ist unter Comic-Fans berühmt-berüchtigt und schon seit Jahren wird heiß diskutiert, wie mächtig Sentry ist und wie Marvel ihn ins MCU einbauen wird. In den Comics wurde Sentry ursprünglich ein weiterentwickeltes Super Serum verabreicht, ähnlich dem von Captain America, mit dem Unterschied, dass die Wirkung 100.000 Mal stärker ist. Er wird daher auch als eines der mächtigsten Wesen im Marvel-Universum gehandelt (Quelle: CBR) – auch wenn kosmische Figuren wie Bösewicht Galactus noch gefährlicher sind.

Der besondere Clou an der Figur: Während Sentry ein Superheld ist und sich grundsätzlich für das Gute einsetzt, hat er auch eine dunkle Seite: The Void. Für jede gute Tat begeht diese dunkle Entität eine gleich schwere böse Tat.

Im neuen Trailer sieht man ja direkt zu Beginn, wie The Void die New Yorker Bürger mit einer einfachen Handbewegung auslöscht. Es wird also spannend zu sehen, wie die Thunderbolts es mit diesem Wesen aufnehmen wollen.

Wirkliche Gewissheit gibt es erst am 01. Mai 2025, wenn Thunderbolts offiziell in den deutschen Kinos startet.

