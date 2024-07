Marvel-Fans rasten aus: Trailer zeigt Red Hulk und neuen Captain America

Disney hat den ersten Trailer zum neuen Marvel-Film Captain America: Brave New World veröffentlicht. Wir verraten euch alles, was ihr über den kommenden Blockbuster wissen müsst und zeigen euch die ersten Bilder vom Red Hulk.

Erster Trailer zu Captain America: Brave New World

2025 wird die Captain-America-Reihe fortgesetzt! Allerdings wird nicht mehr Steve Rogers als der patriotische Held zu sehen sein, sondern sein Kumpel Sam Wilson – gespielt von Anthony Mackie. Damit aber noch nicht genug!

Im ersten Trailer zu Captain America: Brave New World dürfen Fans auch einen kurzen Blick auf einen langerwarteten Antagonisten werfen: Red Hulk.

Gespielt wird der rote Bösewicht von „Indiana Jones“ himself: Harrison Ford. Ursprünglich verkörperte der Schauspieler William Hurt die Rolle von Thaddeus Ross alias Red Hulk im MCU. Hurt verstarb aber im Jahr 2022.

Red Hulk wird allerdings nicht der einzige Gegenspieler für Captain America sein. So wird Schauspieler Tim Blake Nelson in die Rolle von Bösewicht Leader schlüpfen. Comic-Fans dürfen sich also auf einiges gefasst machen, wenn der Film am 14. Februar 2025 in den Kinos startet.

So reagieren die Marvel-Fans auf den Trailer

Auf YouTube wird der Trailer bereits einvernehmlich gefeiert. Besonders der kurze Auftritt von Red Hulk erhält viel Zuspruch. Auch wenn einige Fans das Ableben von William Hurt bedauern. So schreibt ein User zum Beispiel:

Schade, dass William Hurt nicht lange genug gelebt hat, um der Rote Hulk zu werden. (Quelle: YouTube-User @pedroaugusto102011)

Andere User freuen sich indessen über das Mitwirken von Schauspieler Giancarlo Esposito, den Serienfans vor allem als Gus aus der Hit-Serie Breaking Bad kennen und der sich in den letzten Jahren zu einem echten Liebling der Massen entwickelt hat.