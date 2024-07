Schock für Prime-Kunden: Amazon schmeißt den besten Anime-Film aus dem Abo

Prime-Kunden und Animefans müssen sich beeilen, denn Amazon wirft in absehbarer Zeit ein echtes Meisterwerk aus dem Programm. Die Rede ist von Your Name. Wir verraten euch alles, was ihr über den beliebten Film von Regisseur Makoto Shinkai wissen müsst.

Your Name: Genialer Anime verlässt Amazon Prime Video

Vielen Prime-Nutzern ist das vielleicht gar nicht bewusst, aber Amazon hat erstaunlich viele Anime im Programm. Darunter solche Klassiker wie Digimon Adventure oder aber brandneue Titel wie die zweite Staffel von Oshi no Ko.

Da Lizenzen aber regelmäßig auslaufen, verabschieden sich auch immer wieder Anime. Davon betroffen ist auch ein echtes Meisterwerk: Your Name. – Gestern, heute und für immer. Der Anime-Film wird nur noch bis zum Ende des Monats bei Amazon Prime Video zur Verfügung stehen.

Als Your Name 2016 im Kino erschien, hat der Film die Welt im Sturm erobert. So konnte der Film unter anderem den Klassiker Chihiros Reise ins Zauberland als erfolgreichsten Anime-Film aller Zeiten ablösen. Vier Jahre später musste sich Your Name dann allerdings Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train geschlagen.

Ungeachtet dessen hat sich Your Name in den vergangenen acht Jahren zu einem der beliebtesten Anime-Filme überhaupt entwickelt. Das spiegeln auch die herausragenden Wertungen auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes wieder, wo Your Name 98 Prozent aller Kritiker begeistern konnte. Die User sind aber ähnlich schwer angetan – hier sind 94 Prozent der Reviews positiv. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Worum geht es in dem Anime Your Name?

Die Story von Your Name ist vielschichtig. Auf den ersten Blick handelt es sich um eine süße Körpertauschgeschichte, bei der ein junger Mann und eine junge Frau im Körper des jeweils anderen aufwachen. Schnell wird allerdings klar, dass dieser übernatürliche Tausch einen ernsten Hintergrund hat und viel mehr auf dem Spiel steht.

Oder wie es der Kritiker Ernesto Diezmartinez von Cine Vértigo beschreibt: