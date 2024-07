Kolossaler Oscar-Hit wird nach 24 Jahren fortgesetzt – Filmfans feiern ersten Trailer

Gladiator von Regisseur Ridley Scott gilt als Meisterwerk der Filmgeschichte. Nun wird das Epos nach 24 Jahren fortgesetzt. Wir zeigen euch den ersten Trailer und fassen euch die Fan-Reaktionen zusammen.

Gladiator 2: Erster Trailer zeigt großes Spektakel

Am 22. November 2024 starte ein Film in den Kinos, der ein gewaltiges Erbe antritt: Gladiator 2.

Der Vorgänger erschien im Jahr 2000 und gilt unter Filmfans als handfestes Meisterwerk. Dafür sprechen auch die fünf Oscars, die der Film erhalten hat – darunter die Auszeichnung für den besten Film.

Nun gibt es einen ersten Trailer zu Gladiator 2 und der verspricht ein großes Spektakel:

Die Handlung spielt einige Jahrzehnte nach dem ersten Teil und rückt den Sohn von Marcus Aurelius, dem einstigen Kaiser, in den Fokus. Dieser muss sich bei grausamen Spielen in der blutrünstigen Arena des römischen Imperiums beweisen. Die Parallelen zu Gladiator 1 sind also unverkennbar.

In den sozialen Medien kommt der erste Trailer ziemlich gut. Die Mehrheit freut sich auf die Fortsetzung. Was unter anderem auch an dem Mitwirken von Pedro Pascal liegt. Der Schauspieler hat sich dank Serien wie The Last of Us, The Mandalorian und Game of Thrones zu einem echten Fanliebling entwickelt.

Kritisiert wird dagegen die Länge des Trailers, der mit gut drei Minuten recht umfangreich ausfällt.

Gladiator 2: Ist der Kino-Flop vorprogrammiert?

Das Budget von Gladiator 2 wird auf bis zu 310 Millionen US-Dollar geschätzt, was die Fortsetzung zu einem der teuersten Filme aller Zeiten machen würde. (Quelle: The Hollywood Reporter)

Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass der Film mindestens 620 Millionen US-Dollar wieder einspielen muss, um seine Produktionskosten zu decken – immerhin gehen rund 50 Prozent der Einnahmen direkt an die Kinoketten. Und bei dieser Rechnung ist das Marketingbudget noch nicht einkalkuliert.

Es bleibt also abzuwarten, ob ein Sandalen-Film wie Gladiator 2 das Potenzial hat, um die Massen 2024 vor die Leinwand zu bekommen.