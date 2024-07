Disney geschlagen: Neuer Animationsfilm erobert die Kinocharts

Die Herrschaft von Alles steht Kopf 2 ist vorbei! Es gibt einen neuen Spitzenreiter und zwar Ich – Einfach unverbesserlich 4. Gru und seine Minions lösen aber nicht nur Disney ab, sondern knacken auch einen alten Rekord.

Kino-Hit: Ich – Einfach unverbesserlich 4 erobert die USA

Alles steht Kopf 2 ist ein gigantischer Erfolg für Disney. Innerhalb kürzester Zeit hat der zweite Teil mehr als eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Mehr dazu in diesem Artikel:

Nun übernimmt allerdings die Konkurrenz das Ruder. Vergangenen Donnerstag ist nämlich Ich – Einfach unverbesserlich 4 in den USA gestartet und hat einen grandiosen Release hingelegt.

Den offiziellen Trailer Ich – Einfach unverbesserlich 4 könnt ihr hier sehen:

Ich – Einfach unverbesserlich 4

Die Reihe um den Ex-Schurken Gru und seine gelben Minions bringt es inzwischen auf ganze sechs Filme und jeder dieser Filme war ein Nummer-1-Hit in den Staaten.

Damit löst Despicable Me 4, wie der Film im Original heißt, sogar den Rekord der beliebten Shrek-Reihe ab. Der grüne Oger und seine magischen Freunde konnten nämlich nur fünfmal die amerikanischen Kinocharts auf Anhieb erobern. (Quelle: Slashfilm)

In Zahlen ausgedrückt konnte Ich – Einfach unverbesserlich 4 zum Start knapp 230 Millionen US-Dollar einspielen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Fortsetzung ebenfalls die Milliarden-Marke knacken wird. Dem Vorgänger, Ich – Einfach unverbesserlich 3, gelang dieses Kunststück 2017 jedenfalls ohne Probleme.

Ich – Einfach unverbesserlich 4: Deutscher Kinostart und Kritiken

In Deutschland startet Ich – Einfach unverbesserlich 4 am 11. Juli 2024. Allerdings gab es bereits Previews in ausgewählten Kinos. Das eine oder andere Kind kann also bereits jetzt die besten Gags der Minions auf dem Schulhof zitieren.

Bei den Kritikern kam der neueste Ableger übrigens recht durchwachsen an: 54 Prozent auf Rotten Tomatoes. Die US-User sind indessen begeistert und vergeben beeindruckende 90 Prozent. (Quelle: Rotten Tomatoes)