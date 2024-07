„Damit habe ich nicht gerechnet!“ – Neue Marvel-Serie auf Disney+ begeistert Fans

Lange mussten sich Marvel-Fans gedulden, aber bald startet die neue Serie Agatha All Along auf Disney+. Passend zum Release am 19. September wurde jetzt ein erster Trailer veröffentlicht, den wir euch nicht vorenthalten wollen.

Agatha All Along: Böse Hexe feiert Comeback auf Disney+

Mit Loki hat der erste Marvel-Bösewicht 2021 seine eigene Serie auf Disney+ erhalten. Im kommenden September wird dieser Trend mit Agatha All Along fortgesetzt.

Im Zentrum der neuen Geschichte steht die böse Hexe Agatha Harkness (gespielt von Kathryn Hahn), die Serienfans bereits aus WandaVision kennen.

Den ersten Trailer zu Agatha All Along könnt ihr hier sehen:

Agatha All Along - Trailer Deutsch

Fans freuen sich auf Agatha All Along

Der düstere Trailer und der Horror-Touch kommt bei den Fans richtig gut an. Dafür sprechen vor allem die vielen positiven Kommentare auf YouTube und X (ehemals Twitter). Nach dem Kino-Flop von The Marvels im vergangenen Jahr waren viele MCU-Anhänger schwer enttäuscht.

Agatha All Along wirkt dagegen wie ein Silberstreifen am Horizont. Oder anders formuliert:

Alle Leute die WandaVision gemocht haben, sollten sich auf diese Serie freuen. Die gleichen Leute haben auch glaube ich an diesem Projekt gearbeitet. Marvel weiß, dass sie die letzten Jahre nicht so gut waren und deshalb kam dieses Jahr auch gefühlt nichts von denen, weil sie alles nochmal überarbeiten und überdenken. Ich bin sehr gehyped auf diese Serie. (Quelle: YouTube-User @ozana4506)

Ob die neue Marvel-Serie wirklich so gut wird, erfahren die Fans spätestens am 19. September 2024, wenn Agatha All Along mit gleich zwei Folgen auf Disney+ startet.

Wer indessen nicht warten kann und einen weiteren Marvel-Bösewicht in Action sehen will, der sollte sich die Serie Marvel’s M.O.D.O.K. auf Disney+ ansehen. Unter Comic-Fans gilt die ungewöhnliche Serie im Knet-Look als echter Geheimtipp.

M.O.D.O.K. - Trailer Englisch

