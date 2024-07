Nummer 1 auf Netflix: Neue Superhelden-Serie dominiert Streaming-Charts

Im hart umkämpften Serien-Dschungel gibt es einen neuen König und zwar Supacell. Wir verraten euch, was ihr über die britische Superhelden-Serie von Netflix wissen müsst.

Amazon Prime und Disney+ chancenlos: Supacell von Netflix ist die neue Top-Serie

Der Juli meint es gut mit Serienfans! Auf Amazon Prime läuft die neue Staffel The Boys, WOW begeistert mit House of the Dragon und auf Disney+ bekommen Star-Wars-Fans neues Futter mit The Acolyte.

Der große Gewinner ist aber Netflix mit der brandneuen Serie Supacell. Laut JustWatch ist derzeit keine andere Serie beliebter in Deutschland. (Quelle: JustWatch)

Der offizielle Trailer zum Netflix-Hit Supacell:

Supacell | Offizieller Trailer

Supacell könnten Serienfans auch als Netflixs Antwort auf The Boys verstehen, denn in der britischen Serie dreht sich ebenfalls alles um Superhelden und ihre unglaublichen Fähigkeiten. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist aber diesmal der südliche Teil von London und nicht die USA.

Und im Vergleich zu The Boys basiert Supacell auch auf keiner Comic-Vorlage.

So schneidet Supacell bei Kritikern und Zuschauern ab

Ähnlich wie The Boys ist auch Supacell ein Kritikerliebling. So hält die Serie unter anderem einen perfekten Score von 100 Prozent auf dem bekannten Review-Aggregator Rotten Tomatoes. Wobei anzumerken ist, dass dieser Wert lediglich auf sieben Reviews basiert. Hier kann sich also noch einiges ändern. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Aber auch auf anderen Plattformen wie IMDb (67 Prozent) oder Metacritic (71 Prozent) wird Supacell durchaus positiv bewertet. Die User-Wertungen auf Metacritic sind dagegen eher durchwachsen – hier vergeben die Zuschauer im Schnitt nur 5,1 von 10 möglichen Punkten. (Quellen: IMDb / Metacritic)

Supacell Staffel 2: Wie geht es mit der Serie weiter?

Ohne zu viel zu verraten, aber die 6-teilige Serie Supacell endet mit einem Cliffhanger. Netflix hat allerdings noch keine zweite Season offiziell angekündigt. Nach dem enormen Erfolg der britischen Serie sollte das aber nur eine Frage der Zeit sein.