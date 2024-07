Netflix siegt mit Doppelschlag über Amazon: Diese Filme will jetzt jeder sehen

Netflix kann sich freuen. Der Streaming-Dienst stellt aktuell den erfolgreichsten und zweiterfolgreichsten Film in den deutschen Streaming-Charts. Amazon Prime Video kann sich immerhin noch die Bronzemedaille schnappen.

Netflix dominiert gerade die Streaming-Charts

Die Rückkehr einer kultigen Film-Reihe beschert Netflix den ersten Platz in den deutschen Streaming-Charts von JustWatch. Beverly Hills Cop: Axel F steht ganz oben in der Top-Liste. Damit aber noch nicht genug. Auch der zweite Platz auf dem Treppchen geht an den Streaming-Dienst mit dem großen roten N. Dort macht es sich die Liebeskomödie A Family Affair bequem.

Streaming-Konkurrent Amazon Prime Video muss aber nicht komplett verzweifeln. Er sichert sich immerhin die hinteren Plätze der Top 5. Anatomie eines Falls, Oscar-Gewinner für Bestes Originales Drehbuch, sitzt auf dem dritten Platz, dicht gefolgt von Die Mittagsfrau und zuletzt Lifeforce – Die tödliche Bedrohung (Quelle: JustWatch).

Die beiden Topplätze der Streaming-Charts machen klar, dass Deutschland gerade lachen will. Mit Beverly Hills Cop: Axel F kehrt Eddie Murphy nach 30 Jahren in die Rolle des legendären Polizisten Axel Foley zurück. Diesmal gilt es eine große Verschwörung aufzudecken. An der Mischung aus rasanter Action und witzigen Sprüchen hat sich aber auch im vierten Teil der Reihe nichts geändert. Professionelle Kritiker können allerdings trotzdem keine eindeutige Empfehlung für die Rückkehr des Beverly Hills Cops aussprechen.

Schaut euch hier den Trailer für Beverly Hills Cop: Axel F an:

Beverly Hills Cop: Axel F - Trailer OmdU

Streaming-Hit trotz schlechter Bewertungen

Mit A Family Affair hat Netflix dann auch auf dem Feld der romantischen Komödien großen Erfolg. Rein inhaltlich geht es um einen Filmstar (gespielt von Zac Efron), der sich in die Mutter (Nicole Kidman) seiner Assistentin (Joey King) verliebt. Die Bewertungen auf Rotten Tomatoes fallen hier allerdings vernichtend aus. Nur 39 Prozent der Kritiker konnten der Romcom etwas abgewinnen, bei den Zuschauern sind es sogar nur 31 Prozent. Den deutschen Streaming-Zuschauern scheint das ganz egal zu sein.

Schaut euch hier den Trailer für A Family Affair an:

A Family Affair | Offizieller Trailer

