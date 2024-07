Über 30 Prozent billiger: Amazon verramscht Sneaker von Adidas

Langeweile an den Füßen? Dann müssen neue Sneaker her! Bei Amazon sind derzeit viele Sneaker von Adidas im Angebot. Teilweise gibt es für die schicken Sportschuhe Rabatte von 30 Prozent und mehr.

Amazon verkauft Sneaker von Adidas mit Rabatt

Promis tragen sie, Politiker ebenso und sogar Wirtschaftsbosse: Sneaker sind aus unserem Kleiderschrank nicht mehr wegzudenken. Wer auf der Suche nach neuen Sneakern ist, aber nicht zu tief in die Tasche greifen möchte, findet aktuell bei Amazon eine Auswahl an reduzierten Sneakern von Adidas. Teilweise können Käufer über 30 Prozent sparen. So könnt ihr Schnäppchen ergattern und euren Schuhschrank auffrischen. Wichtig: Je nach Größe können die Preise variieren, schaut also am besten mal selbst:

Schon lange keine Sportschuhe mehr

Sneaker sind schon lange kein reinen Sportschuhe mehr. In den letzten Jahrzehnten sind sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Modewelt geworden, allen voran durch ihre Einflüsse aus der Hip-Hop-Kultur und des Basketball. Ein weiterer Grund für die Beliebtheit von Sneakern ist ihre Vielseitigkeit. Egal ob sportlich, casual oder sogar elegant – Sneaker lassen sich zu nahezu jedem Outfit kombinieren.

Marken wie Nike, Hilfiger oder Adidas bieten Sneaker an, die sowohl im Alltag als auch im Büro getragen werden können. Ein schlichtes, weißes Paar Sneaker passt perfekt zu einer Jeans und einem T-Shirt, aber auch zu einem Anzug und sogar zu einem Kleid. Sneaker sind nicht nur bequem, sondern auch modisch und praktisch.

Sneaker erobern die Kunstwelt

Besonders Modelle wie der Adidas Superstar, der Air Jordan 1 von Nike oder der Puma Suede haben Kultstatus erreicht und sind zu echten Klassikern geworden. Selbst die Kunstwelt haben Sneaker schon für sich erobert. Im renommierten NRW-Forum in Düsseldorf gab es zuletzt eine Ausstellung über Sneaker und ihre vielfältige Geschichte. Neben ihrer Entwicklung und kulturellen Bedeutung zeigte die Ausstellung auch ihre künstlerische Seite, unter anderem waren sogar Sneaker aus Lego zu sehen.

