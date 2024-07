Secret Pack Automaten in der Nähe? Wo & wie funktioniert das?

Ein iPhone oder neue AirPods für 'nen Zehner? Das soll es wirklich geben. In ganz Deutschland findet man aktuell immer wieder neue „Secret Pack“-Automaten. Wie funktioniert das und wo kann man solch einen Automaten bei sich in der Nähe finden?

Die „Secret Pack“-Automaten greifen das Prinzip der „Wundertüte“ (bei Amazon ansehen) oder des Überraschungs-Eis auf. Das heißt, man gibt Geld für etwas aus, bei dem man zunächst gar nicht weiß, wofür. Ähnlich funktionieren auch die „Mystery“-Boxen, die es hin und wieder bei Amazon, MediaMarkt und Co. gibt.

Anzeige

Secret Pack Automat in der Nähe finden?

Eine vollständige Liste mit Standorten von Secret-Pack-Automaten in der Nähe gibt es nicht. Die Geräte werden von unterschiedlichen Betreibern aufgestellt. Oft steckt dahinter eine Person und kein großes Unternehmen. Falls ihr einen Überraschungsautomaten in eurer Nähe finden wollt, werdet ihr am ehesten über TikTok fündig (bei TikTok ansehen). Dort zeigen verschiedene Creators aus ganz Deutschland ihren Ertrag aus solchen Maschinen. In den Videos erfahrt ihr auch den Standort. Die Standorte sind nicht auf große Städte wie Berlin beschränkt. Auch in kleinen Orten wie Günzburg, Ansbach (bei TikTok ansehen) oder Lindhorst (Quelle: SN-online.de) wird man fündig.

Anzeige

Alternativ schmeißt ihr die Google-Suche an und gebt dort einen Begriff wie „Secret Packs Automat NRW“ ein oder hängt direkt euren Ort an den Suchbegriff.

Der Automat in Berlin

Einer der ersten Automaten dieser Art ist auf dem RAW-Gelände an der Warschauer Straße in Berlin direkt hinter dem „Wursthain“ zu finden (bei Google Maps ansehen). An dem Automaten bekommt man für 10 Euro Retouren-Pakete. Was genau drin ist, erfährt man erst, wenn man sein Paket öffnet. Die Bedienung des Automaten funktioniert ähnlich wie bei einem Snack- oder Zigaretten-Automaten:

Man schiebt den erforderten Betrag bar in den vorgesehenen Schlitz oder nutzt seine Geldkarte. Anschließend wählt man eine Nummer für das Paket, das man erhalten möchte, Der Automat legt das Paket bereit. Danach kann man es öffnen, staunen und sich je nach Inhalt freuen oder ärgern.

Anzeige

Im Video könnt ihr sehen, wie das Ganze funktioniert und was hinter den Paketen steckt:

Der Secret-Pack-Automat in Berlin ist nicht die einzige Maschine für Wunderpakete in Deutschland. In den letzten Tagen und Wochen sind bundesweit neue solche Geräte verschiedener Betreiber aufgestellt worden. Die Kosten unterscheiden sich je nach Standort und Betreiber, liegen aber meist bei ungefähr 10 Euro.

Was gibt es in den Secret-Pack-Automaten?

In den Automaten können Artikel aus allen möglichen Warengruppen stecken. Neben Elektronikgeräten kann es sich also zum Beispiel auch um Deko-Artikel oder Kleidung handeln. Die Ware befindet sich noch im originalen Versandkarton. Im Fall des Berliner „Secret Pack“-Automats handelt es sich bei der angebotenen Ware nicht etwa um Artikel, die „vom Laster gefallen sind“, sondern um Retouren, die von einem Großhändler aufgekauft werden (Quelle: BZ.de). Daneben findet man dort Pakete, die nicht zugestellt werden konnten sowie Sendungen, bei denen ursprüngliche Käufer die Annahme verweigert haben. Die Großhändler erhalten diese Sendungen unter anderem aus Auktionen direkt von den Versanddienstleistern wie DHL, Hermes oder auch Amazon. Sowohl der ursprüngliche Empfänger als auch der Verkäufer sind auf dem Paket geschwärzt.

Anzeige

Was steckt hinter den geheimnisvollen Paketen?

In der Regel ist an den angebotenen Paketen also nichts Verwerfliches oder Kriminelles. Große Händler standen in der Vergangenheit immer wieder wegen des Umgangs mit Retouren in der Kritik. Zurückgeschickte Ware wurde demnach einfach zerstört. Die Automaten sollen einen neuen Weg für solche Artikel bieten. Ein Sprecher von Amazon sagt dazu (Quelle: Bayreuther Tagblatt):

„Wir sind entschlossen, die Entsorgung von Produkten immer weiter zu reduzieren. Sie ist für uns, wie für andere Händler, die unattraktivste Option – ökologisch und wirtschaftlich. Unsere Priorität ist es, nicht verkaufte oder zurückgeschickte Produkte als Neu- oder Gebrauchtware weiterzuverkaufen, sie zu spenden oder zu recyceln – und zwar in dieser Reihenfolge.“

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.