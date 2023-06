Wenn euer Amazon-Artikel laut Sendungsverfolgung zugestellt wurde, aber ihr den Artikel gar nicht erhalten habt, muss das noch kein Anzeichen eines Betrugs sein. Folgendes könnt ihr dann tun.

Wir haben es bereits erlebt, dass ein Paket laut Sendungsverfolgung angekommen sei, aber es tatsächlich erst einen Tag später geliefert wurde. Zusätzlich geht ihr einfach unsere Check-Liste durch, um euer Paket zu finden.

Amazon-Paket nicht erhalten: Es wurde aber angeblich zugestellt

Uns ist es auch schon mehrmals passiert, dass unsere Sendung laut Amazon-Lieferungsverfolgung angekommen ist, aber erst einen Tag später tatsächlich zugestellt wurde. Wie es zu der Verzögerung kommen kann, wissen wir nicht. Allerdings lohnt es sich, mindestens einen Tag zu warten, bevor man weitere Schritte einleitet. Danach könnt ihr Folgendes prüfen:

Prüft dann zunächst, ob ein Familien- oder Haushaltsangehöriger oder ein Nachbar euer Paket angenommen hat.

euer Paket angenommen hat. Schaut euch um, ob der Postbote euer Paket an eurem vereinbarten Ablageort, in der Nähe des Flurs oder der Haustür abgelegt hat.

abgelegt hat. Ab und an tun dies Postboten auch, wenn keine offizielle Erlaubnis dazu erteilt wurde.

Manchmal vergisst der Postbote einen entsprechenden Beleg in den Briefkasten zu werfen.

in den zu werfen. Schaut in den Briefkasten, ob dort eine Karte liegt (Abholanweisung oder ein fehlgeschlagener Zustellversuch).

Wenn ihr keine Benachrichtigungskarte erhalten habt, wartet etwas ab. Es kann sein, dass diese später per Brief zugestellt wird, wenn euer Briefkasten am Tag der Zustellung voll oder nicht zugänglich war.

Versandadresse/Lieferdatum prüfen und Problem melden

Schaut in eurer Bestellübersicht zuerst nach, wann das Paket ankommen soll. Unter Umständen ist es noch unterwegs. Falls das Lieferdatum schon überschritten wurde, schaut nach, ob es an die richtige Versandadresse geschickt wurde, wie in diesem Bild gezeigt:

Hier könnt ihr Probleme mit der Bestellung melden. (Bildquelle: GIGA)

Stimmt die Versandadresse, könnt ihr mit dem Button „Lieferung verfolgen“ den letzten Sendungsstatus ansehen. Hilft das auch nicht weiter, klickt stattdessen auf den Button „Problem bei Bestellung“ und dann auf „Paket ist nicht angekommen“. Folgt den Anweisungen am Bildschirm.

Hier könnt ihr melden, dass das Paket nicht angekommen ist. (Bildquelle: GIGA)

Verkäufer kontaktieren bei verlorenem Paket: Telefonnummer und E-Mail herausfinden

Ihr könnt den Amazon-Verkäufer auch direkt kontaktieren. Das geht wie folgt.

1. Schritt:

Öffnet eure Bestellungen bei Amazon und klickt bei dem entsprechenden Artikel oben rechts auf „Bestelldetails anzeigen“.

2. Schritt:

Nun seht ihr bei „Verkauf durch“ wer euch den Artikel verkauft hat. Klickt auf den Verkäufernamen.

3. Schritt:

Auf der angezeigten Webseite werden euch mehrere Kontaktoptionen gezeigt. Meistens stehen dort eine Telefonnummer, sowie eine E-Mail-Adresse und ein Button, um eine Frage an den Verkäufer zu stellen. Wählt eine Methode aus und nennt dabei dann eure Amazon-Bestellnummer des fraglichen Pakets. Die Bestellnummer seht ihr ebenfalls in eurer Bestellübersicht.

Transportdienst kontaktieren

Falls ihr keinen Kontakt zum Verkäufer aufnehmen könnt, findet ihr auf dieser Amazon-Seite den zuständigen Transportdienst eures Pakets inklusive Kontaktdaten. Fragt dort freundlich nach, wo euer Paket abgegeben wurde. Bedenkt, dass eine Bestellung aus dem Ausland unter Umständen länger dauern kann. Beachtet auch die Hinweise in dem Amazon-Hilfevideo:

Amazon Hilfe: Eine nicht erhaltene Sendung finden

Im Amazon-Hilfecenter könnt ihr euch per Chat oder telefonisch an den Amazon-Support werden, um herauszufinden, was mit eurer Sendung geschehen ist.

Beim Amazon-Support fragen

Wenn nichts funktioniert hat, wendet euch an den Amazon-Support. Dies geht entweder per Chat-Bot oder manchmal auch per Telefon:

Falls ihr sonst noch Tipps habt, wo ein Postbote euer Paket versteckt hat, dann schreibt es uns gern in die Kommentare, um anderen zu helfen. Danke.

