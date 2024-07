Pech für Netflix: Neuer Amazon-Prime-Film krallt sich Spitze der Streaming-Charts

Netflix und Amazon Prime Video liefern sich jede Woche einen Schlagabtausch um den beliebtesten Film in den deutschen Streaming-Charts. Diese Woche geht der Sieg an Amazon und zwar dank der neuen Komödie Der Spion von nebenan 2.

Der Spion von nebenan 2 stürmt die deutschen Charts

Die deutschen Streaming-Charts sind ein ständiges Auf und Ab. Ganz neu an der Spitze ist aktuell Der Spion von nebenan 2 – eine rasante Komödie mit Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) in der Hauptrolle.

Der Film ist exklusiv auf Amazon Prime Video gestartet und erfreut sich bundesweit einer enormen Beliebtheit. Da hat auch Wo die Lüge hinfällt von Netflix keine Chance, der mit dem zweiten Platz Vorlieb nehmen muss. (Quelle: JustWatch)

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Der Spion von nebenan 2 ansehen:

Der Spion von nebenan 2 - Trailer Deutsch

In der Fortsetzung muss Bautista als CIA-Agent gemeinsam mit seiner Stieftochter die Welt retten. Diesmal von Italien aus. Stellt euch also auf Action im Herzen von Rom, peinliche Situationen und flapsige Sprüche ein.

Trotz des Erfolgs in den Streaming-Charts: Kritiker und Publikum bewerten Der Spion von nebenan 2 überwiegend negativ. Auf Rotten Tomatoes erreicht die Komödie einen schwachen Review-Score von 21 Prozent. Die Nutzer sind zwar etwas gnädiger, aber auch hier würden nur 28 Prozent aller Zuschauer den Film weiterempfehlen. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Die Webseite Variety kommt zu folgendem Urteil:

Der Film verfällt in einen generischen Trott, der ihn manchmal wie einen „Spy Kids“-Film ohne den ganzen Schnickschnack (und damit auch ohne den meisten Spaß) erscheinen lässt. (Quelle: Variety)

Für den ersten Teil müssen Prime-Kunden leider zahlen

Den ersten Teil aus dem Jahr 2020 gibt es übrigens auch auf Amazon Prime Video. Allerdings müsst ihr hier mindestens 3,99 Euro für die Leihgebühr auf den digitalen Tisch legen. Schade, dass Amazon das Original nicht ebenfalls in den Prime-Katalog aufgenommen hat.

Der Spion von nebenan [dt./OV] Für Spaß sorgt Dave Bautista, der als taffer CIA-Agent an seine Grenzen stößt, als er sich mit einer Neunjährigen herumärgern muss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.07.2024 18:30 Uhr

