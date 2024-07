Noch schnell bei Netflix sehen: Baldiges Aus für einen der besten Action-Filme

Einer der besten Survival- und Actionfilme wird bald Adieu zu Netflix sagen. Danach könnt ihr ihn sicherlich noch auf Amazon oder bei anderen Anbietern kaufen, aber das muss ja nicht sein – wenn ihr euch jetzt beeilt.

Everest verabschiedet sich von Netflix

Ihr müsst nicht einmal Berg-Fans sein, um diesen Film zu genießen: Everest (2015) basiert auf der wahren Geschichte des Unglücks am Mount Everest, bei dem der Berg 1996 das Leben unzähliger Menschen forderte. In eisiger Höhe erwartet euch ein spannender Action-Überlebens-Film, bei dem ihr nicht nur etwas über den höchsten Berg der Welt lernt – sondern auch darüber, wie verrückt es ist, ihn besteigen zu wollen.

Wenn ihr also Lust darauf habt, einen spannenden Abend zu verbringen, solltet ihr euch Everest bald bei Netflix anschauen. Der Film verschwindet nämlich am 15. August aus dem Programm.

Interesse? Dann schaut doch in den Trailer zu Everest:

Everest: Offizieller Trailer

Bibbernde Spannung bis zur letzten Sekunde

Darum geht es in Everest: Im Mai 1996 wollen zwei Teams die Spitze des Everest auf der letzten Etappe erreichen. Doch ein Sturm zieht am Horizont auf und erreicht den Mount Everest in Höchstgeschwindigkeit. Bald geht es hier nicht mehr nur darum, den höchsten Gipfel der Welt zu erreichen – sondern trotz unvorstellbarer Minusgrade und Sauerstoffmangels einfach nur am Leben zu bleiben.

In Everest könnt ihr eines der schlimmsten Unglücke auf dem Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt, hautnah miterleben. In den Hauptrollen seht ihr außerdem bekannte Gesichter, wie etwa Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, Chris Reilly und Emily Watson.

Everest ist ursprünglich 2015 im Kino erschienen, kann aber auch jetzt noch mit spannendem Überlebenskampf und starken Bildern vom Everest selbst überzeugen. Denn die Bilder vom Basecamp am Mount Everest wurden am originalen Ort aufgenommen – auch wenn die Filmcrew nicht wirklich bis zum Gipfel des Everest gestiegen ist, wie ihr euch vorstellen könnt.

Auf IMDb kann Everest eine beeindruckende 7,1/10-Wertung einheimsen. Fans von Survival-Filmen sollten sich den Blockbuster nicht entgehen lassen.

