80 neue Spiele: Netflix verspricht eine Flut aus Müll

Filme und Serien sind Netflix nicht mehr genug. Der Streaming-Riese will sich auch verstärkt auf Videospiele konzentrieren. Ein wirklicher Grund zur Freude ist das allerdings nicht: Nutzer erwartet eine Flutwelle aus billigen Mobile-Games.

Netflix entwickelt 80 neue Mobile-Games

Schon seit einiger Zeit können Netflix-Kunden auf eine große Auswahl an Mobile-Games zugreifen, ohne dafür auch nur einen Cent mehr zahlen zu müssen. Auch Netflix-Chef Gregory Peters verkündet während eines Investorengesprächs stolz, dass der Streaming-Dienst inzwischen mehr als 100 Spiele veröffentlicht hat. Damit aber noch nicht genug. Die Auswahl soll noch sehr viel größer werden.

Anzeige

Aktuell habe Netflix stolze 80 Spiele in der Entwicklung, von denen ab jetzt in jedem Monat ein neues erscheinen soll. Bei einem Großteil der Games soll es sich um „interaktive Geschichten“ handeln, die mit bekannten Netflix-Marken wie Emily in Paris oder Too Hot to Handle verknüpft sind. Die sogenannten Netflix Stories haben den Zweck, die Spieler auf die Serien und Filme des Streaming-Diensts aufmerksam zu machen (Quelle: Polygon).

Der Trailer für Perfect Match: Netflix Stories macht bereits klar, was für eine Art von Spiel euch hier erwartet. Es ist absolute Mobile-Massenware, die mit so wenig Aufwand wie nur möglich entwickelt wird:

Perfect Match: Netflix Stories – Offizieller Trailer

Gaming bei Netflix ist eine riesige Enttäuschung

Martin Hartmann , GIGA-Experte für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Steam Netflix hat schon lange den Ruf bei Filmen und Serien auf Masse statt Klasse zu setzen. Auch Videospiele werden offenbar nicht von dieser zermürbenden Strategie verschont. Anstatt gute Spiele zu entwickeln, die völlig alleine neue Kunden anziehen, will der Streaming-Dienst einfach möglichst viel Müll auf die eigene Seite klatschen, die dann auch noch größtenteils Werbung für ein anderes Produkt ist. Wirklich toll Netflix, danke dafür. Die Gaming-Strategie ist besonders bitter, da Netflix ja durchaus tolle Spiele im Angebot hat (die werden allerdings nicht von Netflix selbst entwickelt). So können iOS-Nutzer das Steam-Meisterwerk Hades zocken und auch die GTA-Trilogie ist im Abo enthalten. Diese echten Spiele werden in Zukunft in einem Sumpf aus einfallsloser Massenware untergehen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.