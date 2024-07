Lohnt sich Deadpool & Wolverine im Kino? Erste Reviews geben klare Antwort

Ab jetzt könnt ihr überall in den hiesigen Kinos Deadpool & Wolverine sehen. Der neue MCU-Film holt gleich zwei berüchtigte Helden zurück auf die Leinwand. Wie gut das klappt, verraten uns die ersten Kritiken zum Film.

Deadpool & Wolverine begeistert Fans, macht es aber nicht jedem Recht

Momentan scheiden sich bei Deadpool & Wolverine noch die Geister. Während einige große Zeitungen wie The New York Times nur eine Wertung von 60/100 Prozent vergeben, sind insbesondere Fans begeistert. Aus den Kritiken selbst lässt sich das zumindest ein wenig erklären: Deadpool & Wolverine scheint so voll mit Easter Eggs und Meta-Witzen zu sein, dass der Film ohne Vorkenntnisse nur schlecht funktioniert.

Und das muss ja nichts Schlimmes sein. Hier eine Auswahl an deutschen und internationalen Kritiken:

Deadpool & Wolverine ist ganz anders als erwartet, aber irgendwie trotzdem genau das, was ich wollte und in vielerlei Hinsicht so unbeschreiblich, dass man den Film einfach gesehen haben muss. Ich habe selten so gelacht! Keine Zahlenwertung. (Quelle: Andreas Engelhardt bei kino.de)

Deadpool & Wolverine ist ein ‘Deadpool’-Film, was bedeutet, dass er unhöflich und respektlos, lustig und ekelhaft, schräg und ein bisschen süß ist. Es macht Spaß, Reynolds und Jackman zuzusehen, und das zum Teil, weil ihre Charaktere auf der Leinwand sich so extrem von ihren Charakteren hinter der Leinwand unterscheiden. 60/100 (Alissa Wilkinson bei The New York Times)

Der Film ist so kurzsichtig auf die Idee fixiert, Marvel sei eine endlos faszinierende Soap Opera, dass man sich fragen muss, ob er in fünf Jahren überhaupt noch irgendeinen Sinn ergibt. 1/5 (Robbie Collin bei Telegraph)

Über Geschmack kann gestritten werden

Beim Durchwühlen der unterschiedlichen Kritiken fällt eines auf: Besonders der hohe Gewaltgrad in Deadpool & Wolverine sowie eine nicht sehr tiefgehende Story werden von einigen Reviewern kritisiert. Zudem scheint der Film – wie oben schon angedeutet – schlicht nur für jemanden zu funktionieren, der sich intensiv mit dem MCU und den X-Men-Filmen von Fox beschäftigt hat.

Ob das einen schlechten Film ausmacht oder ihr lieber den zahlreichen begeisterten Fans glauben wollt, liegt natürlich bei euch. Insgesamt solltet ihr einen unterhaltsamen Blockbuster mit jeder Menge Meta-Witzen erwarten: Nicht mehr und nicht weniger. Für Marvel-, Deadpool- und X-Men-Fans sollte sich der Kinobesuch allemal lohnen.

