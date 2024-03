Hollywood extrem: Die 21 teuersten Filme der Kino-Geschichte

Avatar: The Way of Water | Trailer deutsch

Avatar: The Way of Water | Trailer deutsch

24 / 24

Anzeige

Der erste Platz geht an „Avatar: The Way of Water“. Grund für die hohen Kosten ist unter anderem die Unterwasserwelt. Sie erforderte neue Technologien. Die Produktionskosten lagen zwischen 350 und 460 Millionen US-Dollar. Es gibt keine genauen Angaben, aber wenn der Preis am oberen Ende der angegebenen Produktionskosten liegt, dann ist es der teuerste Film in der Filmgeschichte. Zum Glück hat sich das Projekt gelohnt, denn „Avatar 2“ war ein großer Kassenerfolg, der mehrere Rekorde brach, weltweit über 2,3 Milliarde US-Dollar einspielte und einen Oscar in der Kategorie „Beste visuelle Effekte“ gewann. Verdient? Überzeugt euch selbst bei Amazon Prime Video.