Amazon warnt Prime-Kunden: Ab 3. August muss wieder gezahlt werden

Wer ein Prime-Abo bei Amazon hat, der zahlt für diesen Klassiker unter den Weihnachtsfilmen derzeit keinen Cent extra. Doch dies wird sich schon in wenigen Tagen ändern. Amazon warnt nämlich jetzt seine Prime-Mitglieder vorm Rausschmiss des Grinch.

Amazon entledigt sich des Grinches: Für Prime-Kunden ist bald Schluss

Warum nicht mal mitten im Hochsommer einen Weihnachtsklassiker ansehen? Gelegenheit hierfür gibt es für Amazon-Kunden mit Prime-Abo noch bis zum 2. August. Bis dato können die, die beliebte US-amerikanische Fantasykomödie „Der Grinch“ noch kostenfrei im Rahmen der Flatrate von Amazon Prime Video genießen (bei Amazon Prime Video sehen). Doch ab dem 3. August ist Schluss damit. Auch Prime-Kunden zahlen dann wieder regulär bei Amazon für Leihe oder Kauf – mindestens knapp 4 Euro werden fällig.

Da steckt tatsächlich Jim Carrey drunter:

trailer-der-grinch-deutsch-3756.mp4

Wer also den Weihnachtsklassiker aus dem Jahr 2000 noch vorher gratis sehen will, der muss sich jetzt beeilen. Mittlerweile ist die filmische Umsetzung des berühmten Kinderbuches von „Dr. Seuss“ auch schon wieder 24 Jahre alt und gehört zum Repertoire eines jeden guten Weihnachtsprogrammes.

In Szene gesetzt wurde die Komödie damals von Regie-Legende Ron Howard (Cocoon, Apollo 13, The Da Vinci Code). In die Rolle des grünen Grinch, der so gar keine Freude am Weihnachtsfest hat, schlüpfte kein Geringerer als Jim Carrey – äußerlich kaum wiederzuerkennen. Dafür gab es im Folgejahr der Premiere direkt den Oscar für das Make-up. Nominiert war „Der Grinch“ zudem noch für die Kategorien Bestes Szenenbild und Bestes Kostümdesign. Optisch ist der Film auch heute noch ein wahrer Augenschmaus.

Kein eindeutiges Meinungsbild zum Film

Inhaltlich dagegen polarisierte das Ergebnis bei Kritikern und Zuschauern. Nur knapp die Hälfte (49 Prozent) der professionellen Filmkritiker bei Rotten Tomatoes konnte der Verfilmung etwas abgewinnen, bei den Zuschauern waren es mit 58 Prozent zwar mehr als die Hälfte, aber überwältigend groß ist diese Mehrheit nicht.

Etwas versöhnlicher ist da das Bild bei der IMDb. Fast 300.000 Stimmen kommen dort auf eine durchschnittliche Bewertung von 6,3 Punkten. Der Erfahrung nach lässt sich dies als solide, wenn auch nicht gerade herausragende Leistung anordnen. Ergo: Kann man sehen, muss man aber nicht.

Abgesehen von der bloßen Kritik gehört „Der Grinch“ mittlerweile zu den festen Weihnachtsklassikern. Wer den noch bei Amazon Prime Video ohne Mehrkosten sehen will, muss sich jetzt sputen. Übrigens: Wer ein Netflix-Abo hat, kann sich glücklich schätzen. Auch dort ist der Film noch zu sehen und hat aktuell noch kein Ultimatum aufgedrückt bekommen (bei Netflix ansehen).