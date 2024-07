Bitter für Fans: 9 Serien, die Netflix, Amazon und Disney zu früh abgesetzt haben

Constellation: Official Trailer (Apple TV+)

4 / 10

Achtung, Spoiler!

In dem Sci-Fi-Drama Constellation kehrt Astronautin Jo Ericsson nach einem traumatischen Erlebnis auf die Erde zurück und findet ihr dortiges Leben merkwürdig verändert vor. Nach und nach kommt sie der schockierenden Wahrheit auf die Spur, dass sie in einer Parallelrealität gelandet ist, in der ihr anderes Ich im Weltraum gestorben ist.

In der letzten Einstellung ist allerdings zu sehen, dass die Jo dieser Realität möglicherweise nicht tot ist – sie öffnet ihre Augen und schaut in die Kamera. Die Konsequenzen, die sich daraus in einer zweiten Staffel ergeben könnten, sind riesig, doch Zuschauer werden sie nie zu Gesicht bekommen. Apple hat die Sci-Fi-Serie nämlich nach nur einer Staffel eingestellt.