Kostet bei Amazon keine 19 Euro: Dieses Gadget gehört in jede Hosentasche

Wollen wir wetten? Für dieses multifunktionale Gadget ist garantiert noch Platz an eurem Schlüsselbund. Denn das Yuniqat Pocket Tool Shark ist ab sofort immer zur Hand: Beim Einkaufen, Pakete öffnen oder aber auch beim geliebten Feierabendbier. Tipp: Wer bei Amazon übrigens gleich mehr davon kauft, spart schon mal über 50 Prozent.

Wir haben ihn bei Amazon im Onlineshop gefunden, den Endgegner für Aldi, Amazon und Astra-Bier! Das Yuniqat Pocket Tool Shark beinhaltet nämlich einen praktischen Einkaufswagenlöser, ein Paketmesser mit gebogener Sicherheitsklinge und einen Flaschenöffner.

Anzeige

Geniales Taschenwerkzeug bei Amazon: Wer mehr bestellt, spart richtig Geld

Yuniqat Pocket Tool Shark – Einkaufswagenlöser, Flaschenöffner, Paketmesser Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.07.2024 13:05 Uhr

Für ein einzelnes Tool bezahlt ihr gegenwärtig 18,90 Euro. Zu viel für euch? Wer gleich mehr davon kauft, spart enorm viel Geld (bei Amazon ansehen).

Anzeige

2 Stück für 24,90 Euro ( Stückpreis: 12,45 Euro – bei Amazon ansehen)

– bei Amazon ansehen) 3 Stück für 29,90 Euro ( Stückpreis: 9,67 Euro – bei Amazon ansehen)

– bei Amazon ansehen) 4 Stück für 35,90 Euro (Stückpreis: 8,98 Euro – bei Amazon ansehen)

Yuniqat 4x Pocket Tool Shark - Einkaufswagenlöser, Flaschenöffner, Paketmesser Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.07.2024 14:54 Uhr

Tipp: Wer sich noch die Versandkosten sparen möchte, sollte über ein Prime-Abo (30 Tage kostenlos testen) verfügen oder den Bestellwert auf mindestens 39 Euro mit weiteren Artikeln erhöhen. In beiden Fällen gibt es einen kostenfreien Versand.

Anzeige

Im Video kurz erklärt:

Yuniqat Pocket Tool Shark – Einkaufswagenlöser, Flaschenöffner und Paketmesser

Das Pocket Tool Shark ist wirklich praktisch und gehört eigentlich in jede Hosentasche beziehungsweise an jeden Schlüsselbund. Mit dem Einkaufswagenlöser kannst du bei Aldi und Co. dein Kleingeld stecken lassen. Einfach in den Chip-Schacht des Einkaufswagens stecken, die Kette lösen und wieder abziehen – genial.

Mit der gebogenen Klinge des Paketöffners werden selbige schnell geöffnet, ohne den Inhalt zu beschädigen. Noch ein Clou: Durch die Teflon-Beschichtung bleibt kein Klebematerial haften – eine saubere Sache.

Im Tool zusätzlich noch versteckt – eine praktische kleine Klinge. (Bildquelle: Amazon)

Den Flaschenöffner müssen wir wohl nicht erklären – Prost! Doch es versteckt sich noch ein zusätzliches Werkzeug im Pocket Tool Shark. Eine kleine Messerklinge, mit der man beispielsweise unterwegs einen Apfel schälen kann – in der Not ein echter Helfer.

Funktioniert und wird für gut befunden

Klingt gut, doch was taugt das Gadget in der Praxis? Was sagen bisherige Kundinnen und Kunden? Vorab gilt zu wissen: Minderwertiges Plastik kommt nicht zum Einsatz, denn das Pocket Tool Shark wird aus Edelstahl gefertigt. Diese Qualität macht sich dann auch bei der Bewertung bei Amazon bemerkbar. Über 300 Käufer vergeben im Schnitt 4,6 von maximal 5 Sternen.

Im Detail wird das positive Bild noch deutlicher. Ganze 73 Prozent der Kunden sind wunschlos glücklich und vergeben die volle Punktzahl. Nur einen Stern Abzug gibt es bei 19 Prozent der Nutzer. Unterm Strich sind also überragende 92 Prozent überzeugt.

Anzeige

Yuniqat 4x Pocket Tool Shark - Einkaufswagenlöser, Flaschenöffner, Paketmesser Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.07.2024 14:54 Uhr

Wir finden: Zwar nicht quadratisch, aber in jedem Fall praktisch und gut. Wer Geld sparen möchte, sollte in jedem Fall gleich das günstigere Vierer-Set kaufen. Ein Tool behält man, mit dem Rest kann man Mitmenschen eine große Freude machen.