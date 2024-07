Knuspr: Mindestbestellwert, Lieferkosten & die Premium-Vorteile

Der Online-Supermarkt „Knuspr“ bietet in mehreren deutschen Städten einen flexiblen Online-Lebensmittelservice an. Um den Lieferdienst zu nutzen, müsst ihr jedoch einen Mindestbestellwert erreichen. Welchen Bestellwert ihr bei Knuspr erreichen müsst, wie hoch die Lieferkosten je nach Region sind und welche Vorteile euch das Premium-Abonnement bietet, erfahrt ihr hier.

Mindestbestellwert und Lieferkosten nach Regionen:

Berlin

Mindestbestellwert: 39 Euro

39 Euro Liefergebühren: Bestellwert 39–49 Euro = 2,90 Euro Liefergebühr Bestellwert 49–59 Euro = 1,90 Euro Liefergebühr Bestellwert 59–69 Euro = 0,90 Euro Liefergebühr Kostenlose Lieferung ab 69 Euro



München und Rhein-Main-Gebiet

Mindestbestellwert: 39 Euro

39 Euro Liefergebühren: Bestellwert 39–49 Euro = 2,90 Euro Liefergebühr Bestellwert 49–69 Euro = 1,90 Euro Liefergebühr Bestellwert 69–79 Euro = 0,90 Euro Liefergebühr Kostenlose Lieferung ab 79 Euro



In welchen Städten und Regionen ihr bei Knuspr aktuell in Deutschland bestellen könnt, lest ihr hier:

Kosten & Vorteile der Premium-Mitgliedschaft bei Knuspr

Wenn ihr regelmäßig bei Knuspr einkauft, bietet die Premium-Mitgliedschaft einige Vorteile. Dieses Abonnement kann flexibel monatlich oder jährlich abgeschlossen werden.

Kosten des Premium-Abos:

9,90 Euro pro Monat

pro Monat 99,00 Euro pro Jahr

Vorteile des Premium-Abos:

Kostenlose Lieferung ab Mindestbestellwert: Selbst kleinere Einkäufe ab 39 Euro Bestellwert sind ohne zusätzliche Liefergebühren. Wenn ihr monatlich häufiger als 3 Mal kleine Einkäufe bei Knuspr bestellt, habt ihr so bereits die Monatsgebühr wieder amortisiert.

Selbst kleinere Einkäufe ab 39 Euro Bestellwert sind ohne zusätzliche Liefergebühren. Wenn ihr monatlich häufiger als 3 Mal kleine Einkäufe bei Knuspr bestellt, habt ihr so bereits die Monatsgebühr wieder amortisiert. Exklusive Lieferkapazitäten: Rund 20 Prozent der Lieferkapazitäten sind für Premium-Mitglieder reserviert. Somit habt ihr eine größere Auswahl an verfügbaren Lieferzeitfenstern und könnt die Lebensmittellieferung kurzfristiger auf euren Alltag abstimmen.

Rund 20 Prozent der Lieferkapazitäten sind für Premium-Mitglieder reserviert. Somit habt ihr eine größere Auswahl an verfügbaren Lieferzeitfenstern und könnt die Lebensmittellieferung kurzfristiger auf euren Alltag abstimmen. Zeitfenster-Reservierung: Als Premium-Mitglied könnt ihr schon vor der Bestellung ein exklusives Zeitfenster reservieren und euch so mehr Zeit bei der Produktauswahl lassen.

Als Premium-Mitglied könnt ihr schon vor der Bestellung ein exklusives Zeitfenster reservieren und euch so mehr Zeit bei der Produktauswahl lassen. Exklusive Rabatte: Jeden Monat gibt es spezielle Produkte, bei denen ihr als Premium-Mitglied mindestens 15 Prozent Rabatt erhaltet.

Die Premium-Mitgliedschaft ist monatlich kündbar und bietet eine 30-tägige risikofreie Testphase. Die jährliche Mitgliedschaft ist eine kostengünstigere Option für die Nutzer unter euch, die den Dienst schon häufiger zufriedenstellend genutzt haben und zukünftig vor allem über Knuspr ihren Einkauf erledigen wollen.

