Amazon verkauft gigantischen Mini-LED-Fernseher zum Sparpreis

Im Rahmen des Prime Day verkauft Amazon einen 75 Zoll großen TCL-Fernseher mit Mini-LED-Panel zum Sparpreis von 999 Euro. Wer sich den gigantischen TV noch zum Aktionspreis sichern will, sollte sich jedoch beeilen – es sind nur noch wenige Stück auf Lager!

Amazon verkauft 75-Zoll-Fernseher für 999 Euro

Die meisten Leute, die nach einem neuen Fernseher suchen, schauen gezielt nach Modellen von Samsung und LG. Aber ein Blick zur Konkurrenz kann sich durchaus lohnen – vor allem für Schnäppchenjäger.

Den Beweis liefert Amazon im Rahmen des Prime Day. Im Shop bekommt ihr gerade den TCL 75QM8B für 999,00 Euro statt 1.589,00 Euro (bei Amazon anschauen). Einzige Einschränkung: Den Sensationspreis gibt es nur für Prime-Mitglieder. Aber keine Sorge: Wer noch nicht Mitglied des Abo-Programms ist, kann jetzt einfach eine 30-tägige Testmitgliedschaft abschließen (bei Amazon anschauen) und so von der Aktion profitieren.

Doch was hat der riesige TCL-Fernseher überhaupt auf dem Kasten? Für den Preis kann sich die Liste an Features durchaus sehen lassen. Der 4K-Fernseher bietet eine Bildschirmdiagonale von 75 Zoll, unterstützt alle gängigen HDR-Standards, setzt auf ein QLED-Panel, gepaart mit Mini-LED-Technologie, welches dank Full Array Local Dimming für noch bessere Kontraste sorgt. Dank der maximalen Helligkeit von 1.300 nits könnt ihr den Fernseher auch problemlos in Wohnzimmern nutzen, in denen regelmäßig die Sonne aufs Display knallt.

Gamer dürfen sich zudem über eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und VRR-Support freuen. Zwei HDMI-2.1-Anschlüsse und zwei HDMI-2.0-Anschlüsse, eARC-Support und Google-TV-OS runden das Gesamtpaket ab – der TCL 75QM8B ist wirklich mit allen Wassern gewaschen.

TCL-Fernseher Mini-LED (75 Zoll, 144 Hz, 4K HDR Premium) nur für Prime-Kunden zum Aktionpreis von 999 Euro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.07.2024 12:17 Uhr

Amazon verlangt keine zusätzlichen Versandkosten

Gut zu wissen: Es lauern keine versteckten Zusatzkosten auf euch. Prime-Mitglieder können sich über eine kostenlose Lieferung freuen und wahlweise auch eine kostenfreie Altgerätemitnahme ihres alten TVs ordern.

Ein paar zusätzliche Services gegen Aufpreis bietet Amazon aber dennoch an. Wer beispielsweise will, dass die Lieferanten auch gleich noch den Standfuß des Fernsehers montieren, zahlt 30 Euro drauf.

Wollt ihr hingegen, dass euer Fernseher an einer Wandhalterung montiert wird, müsst ihr euch vorab eine passende Haltung selbst kaufen (bei Amazon anschauen) und nochmal 64 Euro zusätzliche für die Montage der Wandhalterung und des Fernsehers einplanen (bei Amazon anschauen). Das alles ist aber optional.

