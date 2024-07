Hunderte Stunden Spielzeit: Strategie-Gigant für PS5 auf Amazon viel billiger

Eines der besten und größten Strategie- und Aufbauspiele für die PlayStation 5 kostet auf Amazon gerade viel weniger. Dank eines Prime-Day-Angebots müsst ihr nur 18,27 Euro zahlen. Mit Anno 1800 könnt ihr leicht viele Hundert Stunden Spaß haben.

Fantastisches Strategie-Game für PS5 im Sale

Traditionell ist die Anno-Reihe auf dem PC zu Hause. Im Fall von Anno 1800 hat Ubisoft dem Strategie-Giganten allerdings auch eine PlayStation-Version spendiert. Wenn ihr auf eurer Konsole eine eigene Stadt mit komplexen Wirtschaftskreisläufen erbauen wollt, habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit dazu.

Anlässlich des Amazon Prime Days können ihr jetzt 39 Prozent beim Kauf der PS5-Version von Anno 1800 sparen. Der Aufbau-Hit kostet dadurch nur noch 18,27 Euro anstelle von 29,99 Euro (auf Amazon ansehen). Das Angebot gilt bis einschließlich 17. Juli und ist nur für Prime-Kunden verfügbar. Besitzt ihr das Abo noch nicht, könnt ihr Prime jetzt 30 Tage lang kostenlos testen (bei Amazon ansehen).

Anno 1800 Console Edition (PS5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.07.2024 10:53 Uhr

Wenn ihr euch eure Spiele nicht unbedingt ins Regal stellen müsst, könnt ihr jetzt auch im PlayStation-Store zuschlagen. Anno 1800 für die PS5 kostet dort nur 15,99 Euro (im PS-Store ansehen) Das Angebot gilt noch bis zum 18. Juli.

Schaut euch hier den Trailer für die Console Edition von Anno 1800 an:

Anno 1800 Console Edition Reveal-Trailer

Das steckt in Anno 1800

Anno 1800 ist in der Ära der Industriellen Revolution angesiedelt. Ihr baut also zuerst noch ein beschauliches kleines Dorf, das mit der Zeit aber zu einer richtigen Großstadt heranwächst. Neue Bevölkerungsstufen haben komplexere Bedürfnisse, die nur in Fabriken mit komplexen Warenkreisläufen erfüllt werden können.

In Anno 1800 könnt ihr viele Stunden damit zubringen, jede Produktionskette noch ein klein bisschen effektiver zu gestalten. Dazu gehören auch Seerouten, mit denen zwischen der Alten und der Neuen Welt gehandelt werden muss. Frachtschiffe wollen natürlich auch verteidigt werden. Das Spiel beschränkt sich hier auf strategische Kämpfe zur See. Schlachten an Land gibt es gar nicht.

Einziger Wermutstropfen: Der PS5-Version von Anno 1800 fehlen die vielen umfangreichen DLCs, mit der das Spiel noch viel umfangreicher wird. Die ebenfalls reduzierte Steam-Version bietet da die komplette Packung. Trotzdem steckt auch in der PS5-Version bereits so viel komplexe Strategie- und Aufbau, das euch so schnell nicht langweilig wird.

