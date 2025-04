Days Gone Remastered: Alle Neuerungen und Änderungen

Survival, Zombies und Wildnis: Das haben wir alles schon oft gesehen. Nichtsdestotrotz erwartet euch bei Days Gone Remastered ein frischer Wind, denn sowohl die Story als auch die Spielmechaniken machen einfach Spaß. Hier erfahrt ihr, was an der Remastered-Edition neu ist und was das Spiel aus der PS5 herausholt.

Am 25. April 2025 ist es endlich soweit: Willkommen zu eurem Abenteuer in der postapokalyptischen Open-World von „Days Gone Remastered“. Das Action-Adventure-Spiel von Bend Studio hat mit dem Re-Release eine überarbeitete Grafik, verbesserte Performance und neue Features für die Remastered-Version erhalten und lockt euch damit in die Welt von Deacon St. John und der blutdurstigen Freaker.

Neuerungen und Änderungen

Dank dem PS5-Port profitiert Days Gone nun von dem 3D-Audio, den schnelleren Ladezeiten und allgemein besserer Optik der neusten Sony-Konsole. Außerdem könnt ihr euch auf diese Verbesserungen freuen:

Ihr könnt ihr zwischen 4K-Auflösung und dem 1440p60FPS -Modus für bessere Performance entscheiden

und dem -Modus für bessere Performance entscheiden Optisches Upgrade : Besseres Schatten, realistisches Licht, höhere Sichtweite – alles, damit das Spiel noch realistischer aussieht, als es 2019 getan hat.

: Besseres Schatten, realistisches Licht, höhere Sichtweite – alles, damit das Spiel noch realistischer aussieht, als es 2019 getan hat. DualSense-Controller-Support: Mit haptischen Feedback spürt ihr das Spiel förmlich auf eurer Haut, von Donner bis Brummen eures treuen Motorrads.

Es bleibt aber nicht nur bei der Optik – euch erwarten mit Days Gone Remastered drei neue Spielmodi, die den Spielspaß nochmal deutlich verlängern können. Hier sind sie:

Hordenangriff-Modus : Kämpft euch 30 Minuten durch immer stärkere Scharen von Monstern und schaltet neue Charaktere, Cosmetics und Injektoren frei.

: Kämpft euch 30 Minuten durch immer stärkere Scharen von Monstern und schaltet neue Charaktere, Cosmetics und Injektoren frei. Permatod-Modus : Das Spiel durchspielen ohne auch nur einmal zu sterben? Wenn ihr euch das traut, könnt ihr in diesem Spielmodus genau das versuchen.

: Das Spiel durchspielen ohne auch nur einmal zu sterben? Wenn ihr euch das traut, könnt ihr in diesem Spielmodus genau das versuchen. Speedrun-Modus: Es wird Zeit, einen neuen Rekord aufzustellen. Auf die Plätze, fertig, los!

Days Gone Remastered vorbestellen

Diese Gegenstände bekommt ihr direkt von Anfang an zur Verfügung, sodass euer Einstieg etwas einfacher ausfallen dürfte. (© Bend Studio/Sony)

Als Besitzer einer PS4 oder PS5 könnt ihr Days Gone Remastered vorbestellen und damit euch einige Boni freischalten. Die Vorbesteller-Boni sind:

Vorzeitiges Freischalten von der Drifter-Armbrust, Lachgasverbesserung 1, Tankverbesserung 1, Verkleidungsverbesserung 1 und Schraubenschlüssel-Fertigkeit

8 Avatare für PSN

PC-Spieler können das Grundspiel für 39,99€ entweder auf Steam oder bei Epic Games erwerben. Besitzt ihr das Grundspiel, erhaltet ihr die Perks der Remastered Edition, indem ihr für 10€ das „Broken Roads“-DLC kauft.

PS4-Spieler, die das Grundspiel besitzen, können ebenso für 10€ ein Upgrade erwerben oder sogar eine Digital Deluxe Edition kaufen. PS5-Besitzer müssen hingegen auf die Standard-Edition ausweichen und 49,99€ für das Remaster hinblättern.

GIGA-Guides zu Days Gone

Falls ihr in Days Gone Remastered nicht weiterkommen solltet, seid ihr nicht auf euch allein gestellt: Wir haben einige nützliche Guides für euch parat. Speichert euch diese Übersicht und klickt euch durch die Guides, damit euch das Überleben etwas leichter gelingt:

