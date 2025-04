Noch mehr schlechte Nachrichten für PlayStation-Fans: Sony bekommt den Hals nicht voll

PS Plus wird teurer: Sony zieht die Preise für das Abo in 24 Ländern und Regionen an. Europa ist dieses Mal zwar nicht betroffen, doch Fans lassen an den neuen Preiserhöhungen kein gutes Haar – auch die Begründung von Sony stößt auf taube Ohren.

PS Plus wird teurer: 24 Regionen betroffen

Sony macht alle drei PS-Plus-Abos teuer – seit dem 16. April 2025 hat das Unternehmen die Preise in insgesamt 24 Regionen in Nordamerika, Südamerika, Asien und Ozeanien angehoben. Betroffen sind unter anderem Kanada, Australien, Brasilien, Argentinien, Südkorea, Taiwan und Mexiko.

Zuletzt hatte Sony die Preise für das Abo weltweit im September 2023 angehoben. Nun folgt also weniger als zwei Jahre später die nächste Erhöhung und diese hat es je nach Land ganz schön in sich. In Kanada werden zum Beispiel das Extra- und Premium-Abo im Jahr 35 Dollar teurer. Die teuerste Stufe kostet damit jetzt 225 Kanadische Dollar – umgerechnet 142 Euro. Damit bleibt es immer noch knapp unter dem europäischen Preis, der 152 Euro beträgt.

Damit bleibt zu hoffen, dass der Preis hierzulande erst einmal nicht angehoben wird – sicher kann sich allerdings niemand sein. Erst kürzlich hat Sony außerdem die Digital Edition der PS5 teurer gemacht – in Deutschland wurde die UVP von 449,99 auf 499,99 Euro angehoben.

Das Unternehmen scheut traditionell nicht davor zurück, die ständig steigenden Produktions- und Lebenskosten direkt an die Community weiterzugeben – auch wenn die Spieler natürlich selbst unter diesen Umständen leiden.

PS-Plus-Boykott? PlayStation-Community außer sich

Auf Reddit fallen die Reaktionen auf den PS-Plus-Preisanstieg dementsprechend vernichtend aus – viele Kommentatoren empören sich auch über die mangelhafte Kommunikation. Sony gibt nur zu Protokoll, dass es der teurere Preis ermöglichen würde, weiterhin hochwertige Spiele und einen guten Service zu bieten. Für Abonnenten ist diese fadenscheinige Begründung kein Argument, denn für sie geht damit kein fühlbarer Mehrwert einher.

Gier kennt keine Grenzen. Reddit-Nutzer PhoneRedditor

Zeit für alle, zusammenzukommen und das endlich nicht mehr zu bezahlen. Reddit-Nutzer Veterate

