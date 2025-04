Endlich, Xbox! Auf dieses Feature warten Spieler schon seit Jahren

Das neueste Xbox-Update hat so manche nützliche Neuerung im Gepäck. Sowohl Game-Pass-Nutzer als auch Konsolen-Besitzer dürfen sich über Verbesserungen freuen, aber das vielleicht beste neue Feature landet in der Xbox-App – und das war auch wirklich an der Zeit.

Xbox-App: Neues Update bringt langersehntes Feature mit sich

Microsoft rollt im April ein flächendeckendes Update für Xbox-Fans aus, das mehrere neue Features abliefert. Ganz besonders dürften sich Nutzer der Xbox-App freuen, denn nun könnt ihr euch dort endlich nicht nur Spiele ansehen, sondern sie auch kaufen.

Kaum zu glauben eigentlich, dass dies bislang nicht möglich war. Stattdessen musstet ihr nach dem Stöbern in der App immer erst entweder einen Browser öffnen oder eure Konsole anschalten, um das Spiel zu kaufen, das euch ins Auge gesprungen war.

Zusätzlich könnt ihr in der App dank des Updates auch ein Game-Pass-Abo erwerben und Belohnungen einlösen. Es war lange überfällig, dass diese Funktionen in der sonst eher unnötigen Xbox-App eingeführt werden – dies soll nun „zeitnah“ geschehen. (Quelle: Xbox)

Xbox-Update hat noch mehr in petto

Apropos Game Pass: Abonnenten bekommen mit dem Update jetzt auch die Möglichkeit, ihre eigenen Spiele auf ihrer Konsole zu streamen – und können somit zum Beispiel langwierige Installationszeiten überbrücken. Zuvor war dies nur Mitgliedern des Insider-Programms möglich. Über 100 Spiele sind derzeit mit der Funktion kompatibel.

Neben diesen Änderungen bringt das Update auch das im Vorfeld kontrovers diskutierte Feature der Game Hubs mit sich – allerdings werden die Übersichtsseiten für Spiele erstmal nur ausgewählten Spielern präsentiert. Allerdings könnt ihr Game Hubs auch ganz ausschalten, falls euch die Funktion trotzdem nach einer Weile zu sehr auf die Nerven geht.

Microsoft arbeitet bereits an der nächsten Konsolengeneration – diese 7 Dinge sollte die nächste Xbox unbedingt können:

